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Körfez’de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz'daki darbe kalkışmasında hainler tarafından şehit edilen kahraman vatandaşlar için Körfez Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Körfez'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

14 Temmuz 2023 Cuma 15:42

Asri Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte gerçekleştirilen programda, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı, dualar edildi. Program sonrasında Yeniyalı Merkez Cami'de mevlit okutuldu.

Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



İHA
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