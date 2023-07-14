Körfez’de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Asri Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte gerçekleştirilen programda, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı, dualar edildi. Program sonrasında Yeniyalı Merkez Cami'de mevlit okutuldu.
Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İHA