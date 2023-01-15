KÖRFEZ’DE EĞİTİM İŞ TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI

Açılışa Eğitim İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Emine Çalık, Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Şubesi Mali Sekreteri Günay Delikan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Körfez Şube Başkanı Nesibe Çetin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Körfez Şube Başkanı Serab Baykurt, Eğitim İş Körfez Temsilciliği Kurucusu Ahmet Nihat Danış, İmece Okuma Grubu Üyeleri, Eğitim İş Başiskele Temsilcilik Başkanı Çağdaş Mehmet Çandır, Eğitim İş Derince Temsilcilik Başkanı Bayram Tan, Eğitim İş Karamürsel Temsilcilik Başkanı Emrah Türkeş, Eğitimci Yazar Mehmet Kılıçoğlu ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

SADECE ETKİLİ DEĞİL, YETKİLİ SENDİKADA OLACAĞIZ

Açılış konuşmasını yapan Eğitim İş Körfez Temsilcisi Önder Sevim, her geçen gün üye sayısını artırdıklarını belirttikten sonra tüm katılımcılara teşekkür ederek “etkili sendika olmanın yanında yetkili sendika olmak içinde tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz” dedi.

HAK İHLALLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu; “Bundan 4-5 yıl önce 65 kişiyle yer aldığımız Körfez’de mevcut yönetimdeki arkadaşlarımızın çabasıyla 410 üyeye ulaşmış bulunmaktayız. Tabiki etkili olmak önemli ancak yetkili olmakta çok önemlidir. Yetkili olmanın temel dayanağıda nicel olarak büyümektir. Bu anlamda tüm temsilciliklerimizdeki başkan ve arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. 1 Nolu Şube olarak kısa sürede 1500 üyeden 3000 üyeye çıkmış durumdayız. Buda bizim için gururdur, sevinçtir. Hak ihlallerimiz devam ediyor, tüm kazanımları elde edinceye kadar alanı terk etmemek üzere yola çıktık” dedi.

YÜZDE 30’LUK ZAMMI AYAKTA ALKIŞLADILAR

Eğitim İş Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Emine Çalık; “Eğitim İş kurulduğu günden bu yana kuruluş ilkelerinin başında Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet kazanımları gelmektedir. Hiçbir yere yalpalamadan, kuruluş ilkelerinden taviz vermeden istikrarlı duruşundan dolayı bugün üye katılımı artmıştır Eğitim İş’e. Yoksa emek örgütüyüz deyipte alanda üyesinin ne yaşadığını bilmeyen, yalnızca üyesinin 6-7 kat fazlası maaş alıp cebine koyan sendikacılardan ne sendikacı olur ne de emek mücadelesi olur ne de alandaki emekçilerin halini bilir. Sefalet zammını kabul etmiyoruz. Yetkili sendikayız diyenler ne yaptı? Emekçiye ve emekliye reva görülen yüzde 25 zammın üzerine verilen yüzde 5 zammı müjde gibi görüp yüzde 30’luk zammı ayakta alkışladılar. ” dedi.

MÜCADELE BİTMEDİ, YENİ BAŞLIYOR

Eğitim İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer; “Mustafa Kemalin bir avuç devrimci öğretmeni bir çoban ateşi yakmıştı, laik, bilimsel ve kamusal eğitim adına. O günden bu güne kadar emeğini, yüreğini ortaya koyan, Kocaeli şubemizin 3 bin üyeye ulaşmasında emek harcayan tüm arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı merkez yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadele bitmedi, yeni başladı. Eğitim İş gücünü eğitim emekçilerinden, Bolu beylerine karşı mücadele eden Köroğlundan, Hızır Paşalara karşı mücadele eden Pir Sultan Abdallardan, emperyalizme karşı her türlü gericiliğe karşı mücadele eden Mustafa Kemal olanlardan alır. Biz daha mutlu, daha yaşanılabilir bir ülkeyi birlikte kuracağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından müzik öğretmeni Mehmet Yolbol tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilirken Eğitimci Yazar Mehmet Kılıçoğlu konuklar için kitaplarını imzaladı. Açılış sonrası eğitim iş üyesi konuklar Körfez Türk Kahvesi'nde bir araya gelerek sohbet etme imkanı da buldular.





İHA