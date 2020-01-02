Körfezi kirleten 13 gemiye 13 milyon TL ceza

Büyükşehir’in denetimleriyle 2019 yılında İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermedi. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan ekipler, 2019 yılında 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesti.

DENİZ ARACIYLA KİRLİLİĞE YAKIN TAKİP

2006 yılında İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na verildi. Bu amaçla kiralanan kontrol gemisi, İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ediyor.

DENİZ UÇAĞI İLE HAVADAN KONTROL

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu.

13 GEMİYE CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019 yılı içerisinde 351 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi. Denizi kirleten 4 gemi Deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi.

1172 OLAYA MÜDAHALE

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, genel çevresel kirlilik kontrollerini de yıl boyunca sürdürdü. Ekipler 618 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen Bin 172 olaya müdahale edildi. 142 adet olay ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletildi.

HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ

Çevre ekipleri ısınmadan kaynaklı yaşanan hava kirliliklerine karşı 2019 yılı içerisinde 174 işyerini denetledi. Bu işyerleri denetimi sırasında hava kirliliğine neden olan 7 işyeri tespit edildi. 7 işyerine para cezası kesildi.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ

Büyükşehir Belediyesi çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için de gerekli tedbirleri alıyor. Çevre ekipleri bu kapsamda kent genelinde denetimlerine devam etti. Ekipler, gürültü kirliliğine karşı 660 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan 3 işyerine 36 bin 75 TL para cezası kesildi.