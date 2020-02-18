Körfezi kirleten gemiye 635 bin TL ceza

DENİZE KİRLİ BALAST DÖKTÜ

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiye yanaştı. Ekipler, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi’ne kirli balast döktüğünü tespit etti. Gerekli numuneler ekipler tarafından alınarak Panama bandıralı ‘BISKRA’ adlı gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti.

DENİZ UÇAĞI İLE HAVADAN KONTROL

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veren Deniz Uçağı, Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.





