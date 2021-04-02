Korona Destanı Yazarı Usta Şair ile Canlı Yayın

Giresunlu Şair Süleyman Usta, daha 13 yaşında Espiye’de yazdığı Kıbrıs Barış Harekatı Destanı ile destancı olarak tanınmıştı.
Destancı Şair ve Yazar Mustafa Usta, Korona vebası ile ilgili yazdığı destanı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında okudu.
1974 yılında Giresun Espiye’de birlikte okuduğumuz, talebe arkadaşım usta şair ile geçmiş günleri konuştuk. Gebze Gazetesi olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.
Çağımızın destancısı Usta Şair Mustafa Usta ile yaptığımız canlı yayınların linkleri…
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Usta Şair, Korona Belası Destanı Yazdı
Destan kültürü ve çocukluk yıllarımda dinlediğim destanlar… Türk İslam Tarihi’nde destan kültürü çok önemlidir.
55 yıl önce, 5 yaşlarındayken Espiye Karabacuk Yayla Pazarı’nda üzücü ve güzel olaylarla ilgili destanlar satılır, radyo, TV ve telefonun olmadığı yayla obalarında bu destanlardan satın alınarak yaylalarda destancılar tarafından okunur, dinleyen insanlar ağlardı. O günleri hiç unutamıyorum…
Destan Kültürü Nedir?
Gün oldu, gazeteci ve belgeselci olarak destanlara konu olan Ergenekon, Manas Oğuz Kağan Destanı yazılan bölgelerde belgesel çektik. Âşık edebiyatı ve musikisinde, bir nazım şeklinin de adı olan destan kelimesinin aslı Farsça dâstândır. Batı dillerinde bunun karşılığı olarak, Grekçe’de şairlerin saz eşliğinde söyledikleri şiirlere verilen epos adından türetilen épopée (epopoeia) kullanılır. Destan “hikâye, masal, sergüzeşt, manzum hikâye (kıssa), vak‘a, tarih, roman ve hayvan masalı (fabl)” gibi anlamlara da gelmektedir. İnsanları yakından ilgilendiren, hemen her olay destan konusu olabilir. Daha çok yaratılış, toplum vicdanında iz bırakan savaşlar, bir şahıs veya bir milletin kahramanlıkları ve tabii âfetler…
Korona Belası Destanı
Şair ve Destancı Süleyman Usta’nın kaleme aldığı, bizim isteğimiz üzerine biraz daha genişlettiği korona virüsü vebası destanını sizlerle paylaşıyor, bu kültür hizmetinden dolayı Süleyman Usta’ya teşekkür ediyorum.
KORONA VİRÜS BELASI
Yirmi Mart iki bin yirmi yılında
Camiler kapandı sebep korona
Okullar kapandı virüs yüzünden
İnsanlar ölüyor sebep korona
Komşu komşusuna gidemez oldu
Hali hatırını soramaz oldu
Çay, kahve, muhabbet edemez oldu
Ayırdı komşuları zalim korona
Öyle bir bela ki düşmandan beter
İnsan sağlığını hep tehdit eder
Topluca bir araya gelmeyiniz der
İnsanlar ölüyor sebep korona
Yetkililer evde kalınız diyor
Siz de böyle tedbir alınız diyor
Sağlıklı sıhhatli kalınız diyor
Bizi alt etmesin zalim korona
Sağlığın için sıhhatin için
Evinde kal kardeşim insanlık için
İnsanlar ölmesin bir virüs için
Canlılar ölüyor sebep korona
Camiler kapandı namaz kılınmaz
Okullar kapandı eğitim olmaz
Fabrikalar durdu üretim olmaz
Bütün olanlara sebep korona
Üretim, imalat durdu adeta
Cehennem düzeni kurdu adeta
Bütün insanlığı vurdu adeta
İnsanlık düşmanı katil korona
Sağlık her işin başıdır elbet
Sağlıklı olmazsan olmaz ibadet
Biraz evde kalsak kopmaz kıyamet
Kurala uyalım ölsün korona
Tedbiri al takdiri bırak Allah'a
Kendine zulmetme girme günaha
Yıka ellerini sabunla suyla
Sevinmesin zalim hain korona
Bir virüs dünyayı dize getirdi
Biz de yok diyorduk bize getirdi
Ateşine attı köze getirdi
Dünyanın başına bela korona
Çin’in Wuhan kentinden yayıldı bela
Adına dediler virüs korona
Bütün insanlığın gitti zoruna
Dünyanın başına bela korona
Bilim adamları çalışıyorlar
Koronayı yok etmeye uğraşıyorlar
İnsanlık adına çalışıyorlar
Kökün kuruyacak zalim korona
Halisane niyetle yalvarıyoruz
Öyle bir girdap ki çıkamıyoruz
Görünmüyor alaşağı yıkamıyoruz
İnsanın canına bela korona
Teknoloji, bilim, ilim ve de fen
Üzerine yürüyoruz görünsene sen
Dualar arşa yükseliyor iken
Yok olup gidesin zalim korona
İnsanlık bundan ders çıkarmalı
Tevbe istiğfarla ses çıkarmalı
Allah'a isyandan hep kaçınmalı
Defolup gidersin zalim korona
İşte böyle Süleyman'ın feryadı
Koronaya karşı tuttu inadı
Tarih yazacaktır bilim kazandı
Yok olup gideceksin korona
Otobüsler çalışmaz uçaklar uçmaz
Çocuklar yasaklı dışarı çıkmaz
Atmış beş yaş üstü evinden çıkmaz
Çıksa ceza yiyecek sebep korona
Komşu komşusuna balkondan bakar
Kızına kınayı yalnız yakar
Ekmek almaya bile korkarak çıkar
Korkunun sebebi belli korona
Hükümet uyarır evde kal diye
Yalvarır ey halkım tedbir al diye
Halkını düşünür sağlam kal diye
Tedbirin sebebi belli korona
Denizler yasaklı gemiler yüzmez
Metrolar yasaklı tramvay gitmez
Belediye otobüsü beklersin gelmez
Çilenin sebebi sensin korona
Köylü vatandaşlar çift süremiyor
Tarlasına gidip su veremiyor
Ekin ekemiyor ot biçemiyor
Çilenin sebebi sensin korona
Ebabil kuşlarını bilesin korona
Siccil taşlarını yiyesin korona
Bizi hasret koydun oğula toruna
Bezdirdin bizleri zalim korona
Torunu kucağa alamıyoruz
El ele tutuşup gezemiyoruz
Parklara kurslara gidemiyoruz
Bırak yakamızı bırak koruna
AYLAN bebeğin ahı mısın sen
Afrikalı çocuğun günahı mısın sen
Yoksa insanlığa uyarı mısın sen
Hele söyle nesin nesin korona
Hiroşima’da yanıp ölen canların
Yıllarca bitmeyen yanan otların
Atom bombasıyla ölen kuşların
İntikamımsın söyle korona
Hükümetin emri şehrinde kalın
Gideceksen eğer izninizi alın
İzinsiz ayrılmak yasaktır bilin
Bizi esir aldın hain korona
Hafta sonları cumartesi pazar
Sokağa çıkmak yasaktır yazar
Belgesiz çıkana büyük ceza var
Paramıza kastın nedir korona
Öğrenciler okulunu özledi
Öğretmenler öğrencisini bekledi
Cemaatler camileri özledi
Cemaati perişan ettin korona
En samimi arkadaşımı aldın
Cenaze namazına bizi salmadın
Akraba hariç cemaat almadın
Yurduma bir daha gelme korona
Sokağa çıkma yasağı geldi
Kediler köpekler BAYRAM eyledi
Kuşlar özgürce şarkı söyledi
Sokakları insanlara dar ettin korona
İnsanlar birbirine yaklaşamıyor
Sarılıp kucaklayıp koklaşamıyor
Sosyal mesafeye alışamıyor
Ne icatlar çıkardın bize korona
Her gün yüzlerce cana kıyarsın
Yeni nesillere tuzak kurarsın
Bütün insanlığa cebren zararsın
Sana karşı savaş açtım korona
İnsanlar arasında ayrım yapmıyor
Zengin fakir diye torpil yapmıyor
Geliyorum diye haber vermiyor
Geldiğin gibi gideceksin korona
Otuz büyük şehrin valisi misin
Mikrobik virüsün abisi misin
Zulmün işkencenin hamisi mısın
Söyle hele kimsin zalim korona
Bilim adamları tarif ediyor
Elini uzatma sakın haa diyor
Sağlığınız için dokunma diyor
Sayende tokalaşma bitti korona
Birbirinizden uzak durun tavsiye
İki kişiden fazla binme taksiye
Ateşin çıkarsa koş hastaneye
Sayende hemen gideriz korona
Hastaneler tıka basa doludur
Doktorlar azimli özverilidir
Her hasta şüpheli tehlikelidir
Tehlikeye sebep sensin korona
Hastanelerde hizmet takdire şayan
Sağ olsun yapanlar var olsun yapan
Sağlıkta öndeyiz kalmadık yayan
Seni yeneceğiz bir gün korona
Sırp’a, İngiliz’e sağlık yardımı yaptık
Ayrım yapamazdık biz Müslümandık
Dünyaya öğrettik ders ve insanlık
Sana da dersini biz vereceğiz korona
Hastanede yatanlar memnun hizmetten
Doktor, hademe ve hemşirelerden
Allah'ım razı olsun devletimizden
Üstüne yürüyorum saklan korona
İki bin on dokuzda meydana çıktın
Çok canları yedin doymadın çıktın
Çok insanı yetim öksüz bıraktın
Senin de sonun geliyor korona
Kararlıyız yeneceğiz biz seni
Şamarımız acıtacak enseni
Silip atacağız yer küreden seni
İlim bilim seni yok edeceğiz korona
Bütün insanlara çağrı mesajım
Allah'a isyanı artık bırakalım
Yaradanın emirlerine uyalım
Vermesin bize bela (veba) korona
Deniz kenarına vuran Aylan'ı
Unutmayalım cennette doyanı
Afrikalı çocukların yanıyor canı
Unutmayalım bir daha gelmesin korona
Bir ilden bir ile gidiş yasaklı
Berberler kapalı olduk sakallı
Saçlarımız uzadı olduk pasaklı
Hesabını senden sorarız korona
Ağzımız burnumuz maskeli olduk
Sıkıntı kederli kasvetli olduk
Bunaldık evlerde havasız kaldık
Bizi pikniklerden ettin korona
Sağlık bakanı her gün durum bildirir
Ölümler artıyor dikkat edin der
Kurallara uyun diye yalvarır
Bakanımızı neden üzdün korona
Yalvarıyorum Rabbim bizleri koru
Kıblene yönelen yüzleri koru
Yolunda yürüyen dizleri koru
Daha gelmesin bize zalim korona
Bir isim daha verdiler sana
Covid-19 dediler sana
Kastın nedir söyle insana
Hiç mi insafın yok hain korona
Çıktın zuhur ettin komünist Çin’den
Uygur Türkleri çok çekti Çin’den
Ateş geçsin kurşun geçsin içinden
Kurşunlara gelesin bil ki korona
Sana söylenecek çok sözlerim var
Yeter artık git git Çine kadar
Daha gelme bize, verme hiç zarar
İnsanlığa bela olma korona
Süleyman'ım asla sevmedim seni
Hiç duymadım dünyada seni seveni
Diliyorum ALLAH yok etsin seni
Gelme git sakın ha gelme korona
SÜLEYMAN USTA
ESPİYE/ GİRESUN