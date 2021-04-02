Korona Destanı Yazarı Usta Şair ile Canlı Yayın

Kütüphaneler Haftası dolayısı ile İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize ziyaretler devam ediyor.

Giresunlu Şair Süleyman Usta, daha 13 yaşında Espiye’de yazdığı Kıbrıs Barış Harekatı Destanı ile destancı olarak tanınmıştı.

Destancı Şair ve Yazar Mustafa Usta, Korona vebası ile ilgili yazdığı destanı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında okudu.

1974 yılında Giresun Espiye’de birlikte okuduğumuz, talebe arkadaşım usta şair ile geçmiş günleri konuştuk. Gebze Gazetesi olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

Çağımızın destancısı Usta Şair Mustafa Usta ile yaptığımız canlı yayınların linkleri…

https://fb.watch/4AvjZpTgIW/

https://fb.watch/4Au5tdV68V/

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Usta Şair, Korona Belası Destanı Yazdı

Destan kültürü ve çocukluk yıllarımda dinlediğim destanlar… Türk İslam Tarihi’nde destan kültürü çok önemlidir.

55 yıl önce, 5 yaşlarındayken Espiye Karabacuk Yayla Pazarı’nda üzücü ve güzel olaylarla ilgili destanlar satılır, radyo, TV ve telefonun olmadığı yayla obalarında bu destanlardan satın alınarak yaylalarda destancılar tarafından okunur, dinleyen insanlar ağlardı. O günleri hiç unutamıyorum…

Destan Kültürü Nedir?

Gün oldu, gazeteci ve belgeselci olarak destanlara konu olan Ergenekon, Manas Oğuz Kağan Destanı yazılan bölgelerde belgesel çektik. Âşık edebiyatı ve musikisinde, bir nazım şeklinin de adı olan destan kelimesinin aslı Farsça dâstândır. Batı dillerinde bunun karşılığı olarak, Grekçe’de şairlerin saz eşliğinde söyledikleri şiirlere verilen epos adından türetilen épopée (epopoeia) kullanılır. Destan “hikâye, masal, sergüzeşt, manzum hikâye (kıssa), vak‘a, tarih, roman ve hayvan masalı (fabl)” gibi anlamlara da gelmektedir. İnsanları yakından ilgilendiren, hemen her olay destan konusu olabilir. Daha çok yaratılış, toplum vicdanında iz bırakan savaşlar, bir şahıs veya bir milletin kahramanlıkları ve tabii âfetler…

Korona Belası Destanı

Şair ve Destancı Süleyman Usta’nın kaleme aldığı, bizim isteğimiz üzerine biraz daha genişlettiği korona virüsü vebası destanını sizlerle paylaşıyor, bu kültür hizmetinden dolayı Süleyman Usta’ya teşekkür ediyorum.

KORONA VİRÜS BELASI

Yirmi Mart iki bin yirmi yılında

Camiler kapandı sebep korona

Okullar kapandı virüs yüzünden

İnsanlar ölüyor sebep korona

Komşu komşusuna gidemez oldu

Hali hatırını soramaz oldu

Çay, kahve, muhabbet edemez oldu

Ayırdı komşuları zalim korona

Öyle bir bela ki düşmandan beter

İnsan sağlığını hep tehdit eder

Topluca bir araya gelmeyiniz der

İnsanlar ölüyor sebep korona

Yetkililer evde kalınız diyor

Siz de böyle tedbir alınız diyor

Sağlıklı sıhhatli kalınız diyor

Bizi alt etmesin zalim korona

Sağlığın için sıhhatin için

Evinde kal kardeşim insanlık için

İnsanlar ölmesin bir virüs için

Canlılar ölüyor sebep korona

Camiler kapandı namaz kılınmaz

Okullar kapandı eğitim olmaz

Fabrikalar durdu üretim olmaz

Bütün olanlara sebep korona

Üretim, imalat durdu adeta

Cehennem düzeni kurdu adeta

Bütün insanlığı vurdu adeta

İnsanlık düşmanı katil korona

Sağlık her işin başıdır elbet

Sağlıklı olmazsan olmaz ibadet

Biraz evde kalsak kopmaz kıyamet

Kurala uyalım ölsün korona

Tedbiri al takdiri bırak Allah'a

Kendine zulmetme girme günaha

Yıka ellerini sabunla suyla

Sevinmesin zalim hain korona

Bir virüs dünyayı dize getirdi

Biz de yok diyorduk bize getirdi

Ateşine attı köze getirdi

Dünyanın başına bela korona

Çin’in Wuhan kentinden yayıldı bela

Adına dediler virüs korona

Bütün insanlığın gitti zoruna

Dünyanın başına bela korona

Bilim adamları çalışıyorlar

Koronayı yok etmeye uğraşıyorlar

İnsanlık adına çalışıyorlar

Kökün kuruyacak zalim korona

Halisane niyetle yalvarıyoruz

Öyle bir girdap ki çıkamıyoruz

Görünmüyor alaşağı yıkamıyoruz

İnsanın canına bela korona

Teknoloji, bilim, ilim ve de fen

Üzerine yürüyoruz görünsene sen

Dualar arşa yükseliyor iken

Yok olup gidesin zalim korona

İnsanlık bundan ders çıkarmalı

Tevbe istiğfarla ses çıkarmalı

Allah'a isyandan hep kaçınmalı

Defolup gidersin zalim korona

İşte böyle Süleyman'ın feryadı

Koronaya karşı tuttu inadı

Tarih yazacaktır bilim kazandı

Yok olup gideceksin korona

Otobüsler çalışmaz uçaklar uçmaz

Çocuklar yasaklı dışarı çıkmaz

Atmış beş yaş üstü evinden çıkmaz

Çıksa ceza yiyecek sebep korona

Komşu komşusuna balkondan bakar

Kızına kınayı yalnız yakar

Ekmek almaya bile korkarak çıkar

Korkunun sebebi belli korona

Hükümet uyarır evde kal diye

Yalvarır ey halkım tedbir al diye

Halkını düşünür sağlam kal diye

Tedbirin sebebi belli korona

Denizler yasaklı gemiler yüzmez

Metrolar yasaklı tramvay gitmez

Belediye otobüsü beklersin gelmez

Çilenin sebebi sensin korona

Köylü vatandaşlar çift süremiyor

Tarlasına gidip su veremiyor

Ekin ekemiyor ot biçemiyor

Çilenin sebebi sensin korona

Ebabil kuşlarını bilesin korona

Siccil taşlarını yiyesin korona

Bizi hasret koydun oğula toruna

Bezdirdin bizleri zalim korona

Torunu kucağa alamıyoruz

El ele tutuşup gezemiyoruz

Parklara kurslara gidemiyoruz

Bırak yakamızı bırak koruna

AYLAN bebeğin ahı mısın sen

Afrikalı çocuğun günahı mısın sen

Yoksa insanlığa uyarı mısın sen

Hele söyle nesin nesin korona

Hiroşima’da yanıp ölen canların

Yıllarca bitmeyen yanan otların

Atom bombasıyla ölen kuşların

İntikamımsın söyle korona

Hükümetin emri şehrinde kalın

Gideceksen eğer izninizi alın

İzinsiz ayrılmak yasaktır bilin

Bizi esir aldın hain korona

Hafta sonları cumartesi pazar

Sokağa çıkmak yasaktır yazar

Belgesiz çıkana büyük ceza var

Paramıza kastın nedir korona

Öğrenciler okulunu özledi

Öğretmenler öğrencisini bekledi

Cemaatler camileri özledi

Cemaati perişan ettin korona

En samimi arkadaşımı aldın

Cenaze namazına bizi salmadın

Akraba hariç cemaat almadın

Yurduma bir daha gelme korona

Sokağa çıkma yasağı geldi

Kediler köpekler BAYRAM eyledi

Kuşlar özgürce şarkı söyledi

Sokakları insanlara dar ettin korona

İnsanlar birbirine yaklaşamıyor

Sarılıp kucaklayıp koklaşamıyor

Sosyal mesafeye alışamıyor

Ne icatlar çıkardın bize korona

Her gün yüzlerce cana kıyarsın

Yeni nesillere tuzak kurarsın

Bütün insanlığa cebren zararsın

Sana karşı savaş açtım korona

İnsanlar arasında ayrım yapmıyor

Zengin fakir diye torpil yapmıyor

Geliyorum diye haber vermiyor

Geldiğin gibi gideceksin korona

Otuz büyük şehrin valisi misin

Mikrobik virüsün abisi misin

Zulmün işkencenin hamisi mısın

Söyle hele kimsin zalim korona

Bilim adamları tarif ediyor

Elini uzatma sakın haa diyor

Sağlığınız için dokunma diyor

Sayende tokalaşma bitti korona

Birbirinizden uzak durun tavsiye

İki kişiden fazla binme taksiye

Ateşin çıkarsa koş hastaneye

Sayende hemen gideriz korona

Hastaneler tıka basa doludur

Doktorlar azimli özverilidir

Her hasta şüpheli tehlikelidir

Tehlikeye sebep sensin korona

Hastanelerde hizmet takdire şayan

Sağ olsun yapanlar var olsun yapan

Sağlıkta öndeyiz kalmadık yayan

Seni yeneceğiz bir gün korona

Sırp’a, İngiliz’e sağlık yardımı yaptık

Ayrım yapamazdık biz Müslümandık

Dünyaya öğrettik ders ve insanlık

Sana da dersini biz vereceğiz korona

Hastanede yatanlar memnun hizmetten

Doktor, hademe ve hemşirelerden

Allah'ım razı olsun devletimizden

Üstüne yürüyorum saklan korona

İki bin on dokuzda meydana çıktın

Çok canları yedin doymadın çıktın

Çok insanı yetim öksüz bıraktın

Senin de sonun geliyor korona

Kararlıyız yeneceğiz biz seni

Şamarımız acıtacak enseni

Silip atacağız yer küreden seni

İlim bilim seni yok edeceğiz korona

Bütün insanlara çağrı mesajım

Allah'a isyanı artık bırakalım

Yaradanın emirlerine uyalım

Vermesin bize bela (veba) korona

Deniz kenarına vuran Aylan'ı

Unutmayalım cennette doyanı

Afrikalı çocukların yanıyor canı

Unutmayalım bir daha gelmesin korona

Bir ilden bir ile gidiş yasaklı

Berberler kapalı olduk sakallı

Saçlarımız uzadı olduk pasaklı

Hesabını senden sorarız korona

Ağzımız burnumuz maskeli olduk

Sıkıntı kederli kasvetli olduk

Bunaldık evlerde havasız kaldık

Bizi pikniklerden ettin korona

Sağlık bakanı her gün durum bildirir

Ölümler artıyor dikkat edin der

Kurallara uyun diye yalvarır

Bakanımızı neden üzdün korona

Yalvarıyorum Rabbim bizleri koru

Kıblene yönelen yüzleri koru

Yolunda yürüyen dizleri koru

Daha gelmesin bize zalim korona

Bir isim daha verdiler sana

Covid-19 dediler sana

Kastın nedir söyle insana

Hiç mi insafın yok hain korona

Çıktın zuhur ettin komünist Çin’den

Uygur Türkleri çok çekti Çin’den

Ateş geçsin kurşun geçsin içinden

Kurşunlara gelesin bil ki korona

Sana söylenecek çok sözlerim var

Yeter artık git git Çine kadar

Daha gelme bize, verme hiç zarar

İnsanlığa bela olma korona

Süleyman'ım asla sevmedim seni

Hiç duymadım dünyada seni seveni

Diliyorum ALLAH yok etsin seni

Gelme git sakın ha gelme korona

SÜLEYMAN USTA

ESPİYE/ GİRESUN