Korona günlerinde Mevlanayı Boş Salonda Andık

Mevlana’nın Dünyaya geldiği Afganistan Beleh den Konya’ya Mevlana belgeseli çekmiştik.
Yıllar önce Afganistan da çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz
8 yıl önce Mevlana ile ilgili yazdığımız makaleyi bu gün sizlerle bir kez daha paylaşmak geçmiş güzel ve özgür yaşadığımız maskesiz ve mesafesiz günlere götürmek istiyorum.
8 yıl içinde dünya da çok şey değişti çok şeyler yaşadık en önemlisi korona vebası dünyaya karşı savaş açtı ilk kez Mevlana şeb-i aruz töreni Konya da boş salon da yapıldı .
İnşallah korona vebasın dan tüm insanlık kurtulur ve hayatımız normale döner ve eskisi gibi özgür bir hayat süreriz
Mevlana ile İlgili 8 Yıl Önce Gebze gazetesin de yazdığım makale ve Sosyal medya da Paylaştığım Fotoğraflar beni geçmişe götürdü.
Mevlana nın dünyaya geldiği Afganistan’ın mezarı Şerif kentin de Belh şehrin de mevlananın dünyaya geldiği evde belgesel çekimi yapmış geniş bir Araştırma yazısı yazmıştım.
O yazıyı bir kez daha okuyalı.
Afganistan da belgesel çekerken Afganistan eski devlet Başkanların dan Burhanettin Rabbani ile belgesel çekimi yapmıştık çektiğimiz belgesel geçtiğimiz günlerde TGRT Belgesel tv de yayınlandı
Mevlana’yı anmaya Korona vebası gölgesi
Korona vebası hayatımızı etkiliyor. Salgın yüzünden kültürel etkinliklerde yapılamıyor.
17 Aralık Mevlana’yı anma ve şeb i aruz törenlerini tv kanalların dan izlerken insanlık ve dünyanın geleceği açısın dan üzüldüm.
Gerçekten ülkemiz ve dünya çok zor günlerden geçiyor .Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya yaşıyoruz. Her an ölümcül korona mikrobuna yakalanabiliriz. Sevdiğimiz insanların ölüm haberlerine her gün üzülüyoruz.