Korona günlerinde Mevlanayı Boş Salonda Andık

Mevlana’nın Dünyaya geldiği Afganistan Beleh den Konya’ya Mevlana belgeseli çekmiştik.

Yıllar önce Afganistan da çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz

8 yıl önce Mevlana ile ilgili yazdığımız makaleyi bu gün sizlerle bir kez daha paylaşmak geçmiş güzel ve özgür yaşadığımız maskesiz ve mesafesiz günlere götürmek istiyorum.

8 yıl içinde dünya da çok şey değişti çok şeyler yaşadık en önemlisi korona vebası dünyaya karşı savaş açtı ilk kez Mevlana şeb-i aruz töreni Konya da boş salon da yapıldı .