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Korona Günlerinde Yaylacılık

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Korona Günlerinde Yaylacılık

25 Haziran 2021 Cuma 14:14
Dünya insanlığı korumaya karşı mücadele veriyor .
Salgında tarım ve köylerin önemi ortaya çıktı.
Köyler ve yaylalarımızı koruyalım .
Yaylacılık ve köy kültürümüzü yaşatalım.
Korona salgını günlerin de yaylacılığın önemi daha iyi anlaşıldı . Kültürümüz de yaylacılık çok önemli .Oğuz Türklerinin Çepni boyu yaylacılığa büyük önem vermekte Türkistandan Anadolu’ya birçok geleceği halen yaşatmakta . Mayıs 7'si geleneği otçugöçü bayramı yayla şenlikleri ile halen devam etmekte acı ama gerçek yayla yolları yeni yol açmak için yok ediliyor. Yollardaki han çeşme köprü ve kültür eserleri yıkılıyor yayla obalarımız betonlaştı .
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yer alan makalelerimi sizlerle paylaşırken bana köy hayatı ve yayla kültürünü sevdiren ilkbaharda bizi çocukluk yıllarımız da yaylaya götüren rahmetli halam babam ve ananı bir kez daha rahmetle anıyorum nur için de yatsınlar .
Yayla makalelerim
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