Korona Günlerinde Yaylacılık

Dünya insanlığı korumaya karşı mücadele veriyor.

Salgında Tarım ve köylerin önemi ortaya çıktı.

Köyler ve Yaylalarımızı koruyalım.

Yaylacılık ve köy kültürümüzü yaşatalım.

Korona salgını günlerin de yaylacılığın önemi daha iyi anlaşıldı kültürümüz de yaylacılık çok önemli Oğuz Türklerinin Çepni boyu yaylacılığa büyük önem vermekte Türkistandan Anadolu’ya birçok geleceği halen yaşatmakta Mayıs 7'si geleneği otçugöçü bayramı yayla şenlikleri ile halen devam etmekte acı ama gerçek yayla yolları yeni yol açmak için yok ediliyor. Yollardaki han çeşme köprü ve kültür eserleri yıkılıyor yayla obalarımız betonlaştı.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yer alan makalelerimi sizlerle paylaşırken bana köy hayatı ve yayla kültürünü sevdiren ilk baharda bizi çocukluk yıllarımızda yaylaya götüren rahmetli halam babam ve anamı bir kez daha rahmetle anıyorum.Nur içinde yatsınlar.