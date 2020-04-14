Korona Vebası ve Fidan Dikme Kampanyası

Veba salgınını unutmamak için fidan dikelim. Korona vebası, bütün dünyayı esir aldı. İnsanlık görünmez düşman koronaya karşı bir yıldır ölüm kalım savaşı veriyor.

Türkiye’de üçüncü dalga salgın vakası yaşanıyor. Bu satırları yazdığım 14 Nisan 2021 tarihinde günlük vaka sayısı 60 bin, ölüm oranı 300’e yaklaşmıştı.

Mübarek Ramazan ayına, korona vebası salgını altında girdik. Veba salgınına karşı yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, alınan önlemler ile ilgili açıklamasını Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınladık.

https://www.facebook.com/107558986022474/posts/3622761881168816/?d=n

Koronaya Karşı Köy Hayatı

Koronaya karşı doğal hayat için insanlar köylere kaçıyor…

Veba salgınında bir kez daha doğal ve köy hayatının önemi anlaşıldı. Büyükşehirlerden köye dönüş başladı. İnsanlar evlerini tamir ediyor, bağ ve bahçelerine fidan dikiyor.

Fidan satışlarında patlama yaşanıyor…

Ben kendi adıma 2021 yılını fidan dikme yılı ilan ettim. 61 yaşına girmem dolayısı ile doğum yerim Giresun Espiye Soğukpınar beldesinde başta kiraz olmak üzere 61’den fazla meyve fidanının toprakla buluşturulmasına vesile oldum.

Gebze bölgesinde çok sayıda fidan diktim. Gebze Belediyesi tarafından sağlıkçılar için dikilen hatıra fidanlığında, başkanla birlikte fidan dikip canlı yayın yaptım.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1965969986890932/?d=n

Toprak Vatandır

‘Çölleşmeye karşı herkes fidan dikmeli’ diyerek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sayın Nurettin Taş ile İstiklal Marşı 100. yıl anısına belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşiyi birlikte izleyelim.

https://m.youtube.com/watch?v=Nre0LzvV14A

ÇEM Genel Müdürü Nurettin Taş ile Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yayınlanan söyleşi ile ilgili haber metnini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnr_vTgf3vAhVJmqQKHbkiA5wQjhx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gebzegazetesi.com%2Fgenel%2Fnurettin-tas-ile-istiklal-marsi-100yil-soylesisi-h36394.html&psig=AOvVaw05z_zzllQFdJm7dVdrqvO2&ust=1618464817268049

İstiklal Marşı 100. Yıl Söyleşisi

2021 İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sn. Nurettin Taş ile Devr-i Alem Belgesel Programı olarak yaptığımız mini söyleşiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Devri Alem Youtube kanalımızdan videonun tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.youtube.com/watch?v=Nre0LzvV14A

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Gebze Gazetesi’nde bir yıl önce 14 Nisan 2020’de yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum…

Aç Kalmamak İçin Ülkemiz Çöl Olmasın

Koranavirüs vebası; tarım, ziraat ve su kaynaklarının önemini gözler önüne serdi.

Açlık korkusu ile insanlar gıda ve su depoluyor. Ülkemiz rant uğruna çöl olmasın…

Toprak ve su kaynaklarımızı koruyalım. Köy evlerimizi tamir edelim, yıkılmasın. Bahçelerimize bakalım, dağ olmasın. Çevreye sahip çıkıp, torunlarımıza emanet edelim.

Dünya, koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünya insanlığı, açlık ve kıtlık tehlikesi altında…

Devletimiz tarım, ziraat ve hayvancılığı destekliyor. Su kaynaklarının önemli olduğu ortaya çıktı. Aylardan beri, Giresun Espiye Kızılkaya Dağları’ndaki tarih, kültür ve çevre katliamı ile ilgili verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli ve haklı olduğu bir kez daha koronavirüs ile ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’na tarihi görev düşüyor…

Aylardan beri Giresun Espiye Kızılkaya Maden Dağları’nda yaşanan çevre, doğa ve tarih katliamı ile ilgili yazılar yazıyor ve belgeseller çekerek mücadele veriyoruz.

http://www.iha.com.tr/giresun-haberleri/giresunun-peri-bacalari-turizme-kazandirilmak-isteniyor-giresun-2367249/?fbclid=IwAR3sGHd5IRuiqUhcWIcOpyXGUzhgZdfD1AGpTIvRVitloPBQ1tgH55tdkkE

Son hazırladığımız haber ve belgeselin linkini sizlerle paylaşıyor, çevre ve doğa katliamının bir an önce durdurulmasını istiyoruz.

https://youtu.be/TVpYDrya7J0

www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemiz

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1348&t=makale

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Ülkemiz Çöl Olmasın Belgeseli Çektik

Koranavirüsü felaketi ülkemizin ekilip dikilecek topraklarının korunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Bugün tarihler 14 Nisan, saat 07:30 da TGRT Belgesel TV’de çölleşme ile ilgili çektiğimiz Devri Alem Belgesel Programımız yayınlandı.

İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak hazırladığımız, her gün sabah saat 7’de TGRT Belgesel TV’de yayınlanan Devri Alem Belgesel Programımızda, bugün Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın belgeselimiz yayınlandı. Programın tekrarı, gece saat 3’te yeniden yayınlanacak.

Devri Alem Belgesel Programlarımızı internetten www.devrialem.tv den izleyip, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Ülkemiz Çöl Olmasın belgeselimizi internetten izleyebilirsiniz…

https://m.youtube.com/watch?v=FttvgQPSDKE

(Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da 14 Nisan 2020’de yayınlandı.)









