KORONA VEBASI VE KOVİD GÜNLERİNİ UNUTMAYALIM

Bir yıl önce 12 gün dünyadan ve insanlardan tecrit bir halde korona tedavisi gördüğüm İstanbul Başakşehir devlet hastanesini ziyaret ederek o günleri birkez daha hatırladım beni tedavi eden hekimlerle sohbet edip o dehşet günlerini konuştum genel bir sağlık kontrolünden geçtim. Korona günlerinde 12 gün yattığım hastanede gezerken o dehşet günlerini bir kez daha hatırladım.

İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE KORONA ARŞİVİ

Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü ve Kocaeli valiliğinin olurları İle kurduğumuz İlim kültür tarih ve teknoloji araştırmaları www.iktav.com Araştırma Merkezi kütüphanemizde toplayıp oluşturduğunuz korona vebası arşivimizi akademik çalışmalar ve tarih araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

KORONA VEBASI İLE İLGİLİ MAKALEMİZ

Gazete Gebze’de yazdığım makalemiz

Gebze Gazetesi’nde yazdığım makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4259&t=makale

MAKALEMİZİN TÜMÜNÜ BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM

Korona Vebası Günlerinde Şiir Tadında Söyleşi

Şiir duygu, düşünce, fikirdir.

Şiir sevgi, saygı ve değerdir.

Şiir insani değer ve gönüldür.

Şiir tarih, bugün ve gelecektir.

Şiir hiçbir zaman eskimeyen, zaman geçtikçe değer ifade eden, insan fikri düşüncesi ve gönüllere hitap eden en etkili sözler ve mısralardır.

Duayen sanayici İbrahim Güngör’le şiir tadında belgesel söyleşi

Türk sanayi tarihimizde çok önemli yeri olan, kısa adı Sarkuysan olan, 50 yıl önce Gebze’de kurulan Sarraf ve Kuyumcular Sanayi Ticaret Fabrikası’nın Gebze’ye kuruluşuna öncülük eden İbrahim Güngör tam anlamı ile bir şair ve gönül insanı. İbrahim Bey’in 60 yaşında yazdığı, ‘’60 Artı 1’’ adlı çok güzel bir şiir kitabıda var. İbrahim Bey ile korona günlerinde telefonla birkaç kez görüştük. Bizzat Gebze’ye gelerek gazetemize uğradı, İzmit’te olduğum için görüşemedik. Geçmişte İbrahim Bey’in destek ve öncülüğünde Devri Alem Belgesel TV Programı olarak çektiğimiz Yunus Emre’nin hayatı ile ilgili belgeselimiz halen birçok TV kanalında yayınlanıyor. Belgeselimizin linkini sizlerle paylaşıyorum;

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1690526167768650?d=n&sfns=mo

Korona günlerinde şair olmak

İbrahim Bey’le her görüşmemizde sanayi tarihi ve şiir üzerine söyleşi yaparız. Dört yıl önce de Gebze Gazetesi’nde güzel bir canlı yayın yapmıştık. İbrahim Güngör, Gebze’ye çok büyük katkısı olan bir sanayicimiz. Gebze’nin ilk liselerinden olan Sarkuysan Lisesi’nin yapımı ve Sarkuysan Camii başta olmak üzere Gebze’nin eğitim, kültür, sağlık, spor ve sosyal hayatına katkı vermiş örnek bir sanayici. Keşke belediye başkanlarımız, İbrahim Bey başta olmak üzere bölgemize katkısı olmuş eserler yapmış sanayici ve iş adamlarına değer verselerdi. Onların adlarını park, cadde ve kurumlarda yaşatsalardı. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı, okul yapan sanayici ve işadamlarımızı onurlandırsa onlar adına okullarda bir onur köşesi oluştursa. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hayır sever iş adamları ve sanayicilerimize özel bir değeri olan, basın kartına benzer kimlik ve trafik plakası verilmesi için çalışma yaptırsa… Hayırseverlik teşvik edilse, hayır severlere çok büyük ihtiyacımız var. Şair, gönül insanı ve hayır sever, örnek sanayici İbrahim Bey’le dostluk ve arkadaşlığımız gazeteci ve sanayici iş birliği ile 40 yıldır devam ediyor. İbrahim Bey gibi sanayicilerimize çok büyük ihtiyacımız var. Yeni İbrahim Bey’lerin yetişmesi için devlet adamları valiler ve belediye başkanlarına da büyük görev düşüyor. Bu örnek, hayır sever sanayicilerimizi araştırıp bulalım, onlar ölmeden, hayatta iken onore ederek adlarını yaşatalım. Değerli şair gönül insanı örnek sanayici İbrahim Güngör’e armağan etmek üzere şiirle ilgili derlediğim bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.

Şiir Nedir?

Şiir kavramı tarih boyunca binlerce kez tanımlanmıştır. Buna rağmen belirli bir tanımı yapılamamıştır. Çünkü bütün şairler, şiiri kendi anlayışlarına ve bağlı oldukları sanat anlayışına göre tanımlamışlardır. Yapılan her tanım birbirinden farklıdır ve kendi içinde şiirin farklı yönlerini vurgular.