Korona Vebası ve Mübarek Ramazan Ayı

Mübarek Ramazan ayı geldi… 12 Nisan 2021 günü (dün) teravih namazı kılıp, sahura kalktık. Bugün 13 Nisan 2021’de ramazanın ilk orucunu tutuyoruz.

Öncelikle mübarek Ramazan ayının devlet ve milletimiz başta olmak üzere, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlı olması dileğinde bulunuyorum.

Korona vebası salgını günlerinde ikinci Ramazan ayını idrak ediyoruz. Tüm insanlığa savaş açan korona vebasının Ramazan ayı hürmetine son bulmasını, tüm hastalarımızın şifaya kavuşmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Zaman ne de hızlı geçiyor… Daha dün diyeceğimiz bir zaman diliminde oruç tutup, bayram coşkusunu yaşamıştık. Yeniden Ramazan-ı Şerif geldi. Bir yıl içerisinde çok önemli olaylar yaşadık. 2020 yılı çok zor geçti, insanlık alemi korona vebası ile mücadele etti. Halen korona en büyük tehdit ve tehlike.

Bir yıl içerisinde yaşadığımız olaylar filmlere, belgesellere ve kitaplara sığmayacak kadar büyüklükte. Yaşanan bu olayları hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerif’e hoş geldin derken, Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine yüce yaradan ülkemizi, milletimizi ve İslam coğrafyasını her türlü felaket, bela ve terör saldırısından, hastalıktan korusun.

RAMAZAN-I ŞERİF COŞKUSU

Ramazan-ı Şerif bu yıl nisan ve mayıs ayı içerisine denk geliyor. Benim Gebze’de ilk oruç tuttuğum yılın sene-i devriyesini geçirdim.

36 yıl önce Gebze’de ilk haziran ayında orucumu tutmuştum, askerlik dönüşü Gebze’ye geleli 40 yıla yakın bir tarih… 1982 haziran ayından itibaren Gebze’de neler gördük, neler yaşadık. Bunların tümünü makale sayfamda görebilirsiniz. Yaşadığımızın tüm olayları her gün değerlendirip, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaparken, arşivlerimizde topluyoruz. İnşallah bu Ramazan’ı huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşar ve idrak ederiz.

RAMAZAN KÜLTÜRÜ

11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dün akşam kıldığımız teravih namazı ve gece kalktığımız sahurla başladı. Ramazan ayı sadece oruç ibadetinin yerine getirildiği ay değil, başlı başına bir kültür, medeniyet ve tarihin yaşanması ve yaşatılması demek. Ramazan kültürünü doya doya yaşamak için mübarek Ramazan ayına hazırlık yaptık mı?

Ramazan ayı sadece İslamiyet’in 5 temel şartından birisi olan oruç tutulan dini bir ibadetin ifade edildiği ay değil, fakirlere fitre ve zekatların verildiği sosyal bir olaydır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Hadisi Şerifi ile “Tok olan acın halinden anlamaz” ata sözümüz; anlamını Ramazan ayında tutulan oruçta bulmakta.

Orucun nefis terbiyesi, insan iradesinin kuvvetlenmesi ve en önemlisi aç olan insanların halini anlamak için önemli bir fırsattır. Gösteriş ve israfa kaçmadan verilen toplu iftar yemekleri ve fakirlere erzak dağıtımı aç olan insanlara karşı dini bir görevdir. Bu dini ve toplumsal görev acaba ne kadar yapılıyor?

Huzur, bereket ve sağlık ayı olan Ramazan´da verilen gösterişli iftar yemeklerinde, fakirin hakkı olan yemeklerin zenginlere verilmesi üzücü. Dini bir ibadet olan iftar yemeklerine gösteriş için büyük paraların harcanması israftır. Gebze’de sayıları hızla artan, çok sayıda insanın kuru ekmek ve çorba ile iftar açtığını unutmamak gerekiyor.

GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ

Daha önce defalarca yazdık, başta belediyeler olmak üzere birçok kurum, kuruluş gösterişli iftar ve sahur programları düzenliyordu.

Beklediler büyük paralara Ramazan ayı ruhuna uymayan ve rant için sözde kültür etkinlikleri organize ediyor, halkın parasını birilerine Ramazan ayında kullanarak peş keş çekiyordu…

Allah cc öyle bir veba belası verdi ki iftar ve sahur sofraları kurulamaz oldu. Birbirimize hasret kaldık, samimi iftar sofraları bile açılamıyor. Teravih namazlarını bile toplu olarak kılamıyoruz. Ramazan coşkusu ve Ramazan kültürünü bile, doya doya yaşayamıyor, evlerde hapis hayatı yaşıyoruz.

Gösterişli iftarlarla ilgili ne yazmıştım?

Sizlerle, daha önce bu köşede yazdığım gösterişli iftarlarla ilgili yazımın bir bölümünü paylaşmak istiyorum.

“...Gösteriş için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca lira para harcayanlar, fakirler için acaba kaç lira harcıyor? Bir dilim ekmeğe bile muhtaç insanların bulunduğu Gebze’de fakirler neden unutuluyor? Fakirlerin Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar yapabiliyoruz? Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz Kaymakamlık bünyesindeki Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli binlerce fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası birçok fakir insanın istekleri ile çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken zenginlerin gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması hem dini ve hem de ahlaki geleneğimize uymuyor.

BİNLERCE FAKİR İNSAN VAR

Gösterişli iftar yemeği veren kurum ve kuruluşlara bir çağrımız var. Gelin bu Ramazan ayında iftar yemeği paralarını Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına verelim. Gayri resmi rakamlara göre Gebze’de binlerce fakir insan buluyor. Unutmayalım ki bu fakirler bizlerden yardım bekliyor. Ramazan ayı, toplumu birbiri ile kaynaştıran çok önemli sosyal bir olay. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayalım. Unutmayalım ki Ramazan fakirlerin hatırlandığı bir aydır. Kendi kendimize soralım, Ramazan ayında fakirler için ne tür yardım yapacağız sorusuna cevap arayarak, hep birlikte hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan diyelim...” (Kaynak: www.gebzegazetesi.com)

Evet korona vebasından alacağımız çok dersler var. Öncelikle kendi adıma yazıyorum, asrımızın en büyük felaketi ve imtihanı korona vebasından hiç ders almıyoruz. Sevgi, saygı ve vefa gibi bizi biz yapan değerlerimizi kaybettik. Herkes birbirinden uzaklaştı, akraba ve komşuluk ilişkileri çoktan bitti. İnsanlar birbirinden uzaklaştı. Telefonla bile insanlar birbirini aramıyor.

Gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz olan evlatlarımız korona vebasından en çok etkilenen ve büyük sorunlar yaşayan kesim oldu. Eğitim alamıyorlar ve psikolojileri bitik durumda.

Duam ve isteğim, bu mübarek Ramazan ayı insanoğluna rahmet olur, korona vebası son bulur ve yeniden mutlu huzurlu günlere döneriz…