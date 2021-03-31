Korona Virüsü Felaketi Ve Köy Kültürünün Önemi

Korona virüsüne karşı insanlar önlem olarak önce marketlere koşup gıda ve yiyecek stoku yaptılar açlık gerçekten çok kötü Köy hayatının yaşatılması ile ilgili geçmişte çok yazılar kaleme aldım belgeseller çektim her fırsatta tarım ,ziraat ve hayvancılığın can damarı olan köy hayatının yaşatılması gerektiğini savundum bir ay önce Giresun Espiye Soğukpınar beldesine gidip çocukluk yıllarımdaki köy hayatını yeniden yaşadım konuyla ilgili gazetemizde daha önce yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Korona virüsüne karşı insanlar önlem olarak önce marketlere koşup gıda ve yiyecek stoku yaptılar açlık gerçekten çok kötü Köy hayatının yaşatılması ile ilgili geçmişte çok yazılar kaleme aldım belgeseller çektim her fırsatta tarım ,ziraat ve hayvancılığın can damarı olan köy hayatının yaşatılması gerektiğini savundum bir ay önce Giresun Espiye Soğukpınar beldesine gidip çocukluk yıllarımdaki köy hayatını yeniden yaşadım konuyla ilgili gazetemizde daha önce yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Korona virüsüne karşı insanlar önlem olarak önce marketlere koşup gıda ve yiyecek stoku yaptılar açlık gerçekten çok kötü Köy hayatının yaşatılması ile ilgili geçmişte çok yazılar kaleme aldım belgeseller çektim her fırsatta tarım ,ziraat ve hayvancılığın can damarı olan köy hayatının yaşatılması gerektiğini savundum bir ay önce Giresun Espiye Soğukpınar beldesine gidip çocukluk yıllarımdaki köy hayatını yeniden yaşadım konuyla ilgili gazetemizde daha önce yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Dünya büyük bir felaketle karşı karşıya Türkiye devlet ve milleti olarak Korona virüsüne karşı mücadele veriyor. Bu felaket ve musibet bize tarım ,hayvancılık ve ziraatin merkezi olan köy hayatının önemini bir kez daha gösterdi .

Dünya büyük bir felaketle karşı karşıya Türkiye devlet ve milleti olarak Korona virüsüne karşı mücadele veriyor. Bu felaket ve musibet bize tarım ,hayvancılık ve ziraatin merkezi olan köy hayatının önemini bir kez daha gösterdi .

Dünya büyük bir felaketle karşı karşıya Türkiye devlet ve milleti olarak Korona virüsüne karşı mücadele veriyor. Bu felaket ve musibet bize tarım ,hayvancılık ve ziraatin merkezi olan köy hayatının önemini bir kez daha gösterdi .

45 yıllık gazetecilik hayatım da tarih ve kültür konularına önem verdim tarihi rarihin yaşandığı yerlerde araştırdım 100 yıl önce birinci dünya harbinde yaşanan kıtlık ve çekilen sıkıntılara dikkat çektim Vatan yahut fındık Belgesrli çekerek konuya dikkat çekmeye çalıştım Kafkas cephesinde askerlerimiz fındık yiyerek vatanı savunmuşlardı

gerçekten köylerimizi yeniden canlandırmalıyız geçen yıl yapılan tarım ve orman şurasında köy lerle ilgili öneriler yer almasına çok sevinmiştim bilim teknoloji ve sanayiye verdiğimiz önem kadar Tarım ziraat ve hayvancılığın merkezi köylerimize de önem verip. köy Kültürünü yeniden canlandırmalıyız. Korona Virüsü musibetinin çok önemli bir ders olduğuna inanıyor sizleri yıllar önce

www.gebzefazetesi.com da yazdığım yazılarla baş başa bırakıyorum

Köy hayatı neden Yaşatılmalı

Büyükşehir yasası ile köyle mahalle yapıldı. Köylerim mahalle yapılması ile köy hayatı yavaş yavaş sona da eriyor. Köy kültürünün yaşatılması için Büyükşehir yasasının çıktığı yıllarda şikâyet ve sitemlerimizi ilgili ve yetkililere iletmiştik. O günlerde hiçbir ciddi araştırma ve bilimsel inceleme yapmadan, siyaseten o zaman etkili ve yetkili olan eski Bakan Nihat Ergün bir oldubitti ile köyleri mahalle yapıverdi. Üstelik “Köylerin seçmen sayısı ne kadar ki? İster oy versin, ister vermesinler. Köyler mahalle olarak büyükşehirlere bağlanacak” direktif ve kesin tavrı ile de oldu bitişini perçinlemiş oldu.

Köy kültürü yavaş yavaş yok oluyor. Bugün büyükşehirlere bağlı köylerde birçok bakımdan köy hayatı yok olmak üzere. Tarım, Hayvancılık, Ziraat can çekişmekte. Geçtiğimiz günlerde bir köy muhtarı köydeki ahırın, hayvan gübresinden dolayı zabıta tarafından köylüye ceza yazıldığını söylerken, şehir merkezindeki bir mahalle ile geçmişte köy olan dağ başındaki bir mahallenin aynı kategoride değerlendirmesi, her bakımdan köylülere sıkıntı yaşatacak ve köy hayatı yok olup gidecektir.

Yeni bir seçim yapıldı. Önümüzdeki günlerde yeni bir koalisyon hükümeti kurulacak. Bu konuda öncelikle Kocaeli bölgesi milletvekillerine tarihi görev düşüyor. Kocaeli büyükşehir yasasının pilot olarak uygulandığı ve köylerin mahalle yapıldığı ilk il olması açısından bu konu yeniden ele alınmalı, büyükşehir yasasının eksik ve fazlası bilimsel olan akademik çevrelerce incelenmelidir. Özellikle köylerin, konumu, statüsü ciddi şekilde değerlendirilmeli. Yeni bir büyükşehir yasası taslağı hazırlanıp, özellikle köy kültürünün yaşatılması noktasında yasal düzenlemeler yapılmadır. Bu konuda Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüklerine, Kocaeli Milletvekillerine, köylerle ilgili sivil toplum örgütlerine tarihi görev düşüyor. Dün gazetemizi ziyarete gelen ve kendisi ile bu konuları görüştüğümüz Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kadıllı Köyü/Mahallesi muhtarı Necati Özyurt, köylerdeki sıkıntı ile ilgili bize geniş bilgiler verdi. Gerçekten köylüler her bakımdan zor durumda. Köylerin üzerinde durmalılar ve Büyükşehir yasasını yeniden ele almalıdırlar.

KÖYLERLE İLGİLİ NELER YAZMIŞTIK?

Daha önce bu köşede köy kültürünün yaşatılması ile ilgili bir çok yazı kaleme aldım. O yazıların bir kısmını bugün köşemde sizlerle paylaşıyorum.

KÖY KÜLTÜRÜ YAŞATILMALI (22 MAYIS 2014 GEBZE GAZETESİ)

Yerel seçimlerle Kocaeli köyleri tarih oldu. Kocaeli genelinde 600 civarında köy var. Yani seçimlere kadar vardı. Artık onlar mahalle oldu. İzmit merkezde ki Kocaeli büyükşehir belediyesi Gebze’nin en ücra köşesinde ki Tepemanayır köyünde Kandıra Dağları’nda ki köylere, Karamürsel’in İznik sınırında ki köylere kadar hizmet götürmekten sorumlu olacak.

Ama, bu köylere acaba hizmet götürecek mi? Köylerin mahalle olmasıyla ne gibi sorunlar yaşanacak. Köylere bu karar ne getirip ne götürecek. Hiçbir tartışması olmadı. Üniversitelerimiz bu konuya kayıtsız kaldı. Meslek odaları ve siyasetçiler duyarsız. Üzerinde gerçekten durulması gereken nokta.

Dün sabah bizleri ziyaret eden 700 yıllık geçmişi olan Muallimköy’ün yeni muhtarı Haydar Yılmaz köyü ile ilgili düşüncelerini aktardı. Köyde halen doğalgaz yok ve üstelik Gebze’nin merkezinde. Köyde inşaat sadece 2,5 kat ile sınırlı. Deyim yerindeyse bir çok sorun ve sıkıntı yaşanıyor.

Kendisi bize Önemli bilgiler verdi. Gerçekten üzerinde durulması gereken yetkililerin çözmesi gereken sorunlar. Baştan beri sürekli yazıp gündeme getirdik. Köyler mahalle olsa da köy adları, köy kültürü ve köy tarihi korunmalıdır.

Kocaeli gerçekten çok güzel il. Ancak gezip görenler ve Kocaeli´den mutlu olanlar için. Kocaeli bölgesini bugün bir çok anlı şanlı sanayici sadece rantı ile ilgilenmekte, Kocaeli´den para kazanarak, Kocaeli´ye sahip çıkmamaktadır.

Kocaeli’nin nimetlerinden yararlanan bir çok kişi ve kuruluş ise Kocaeli’de yaşamamaktan mutlu olmamakta, her fırsatta Kocaeli ve Gebze bölgesini kötülemektedir.

Bana göre Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşamak Allah’ın bir lütfu. Sorun ve sıkıntılar olsa da Kocaeli Türkiye’nin her bakımdan çok güzel bir ili. Kocaeli bölgesini gezip tanıdıkça Kocaeli’ye sevgim daha artıyor ve değim yerindeyse Kocaeli’ye aşık oluyorum. Sevmek tanımakla başlar. Tanıyıp bildiğinizi sevip, sayabilirsiniz. Keşke herkes Kocaeli’yi tanıyabilse ve Kocaeli’yi doya doya gezebilseler.

KÖYLERDEKİ TARİHİ ESERLER KORUNMALI

Özellikle Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na büyük görev düşüyor. Vakit geçirilmeden hemen şimdi köylerde envanter çalışmaları yapılmalı, tarihi değere sahip kültür varlıkları tespit edilip, kayıt altına alınarak tescil edilmelidir. Sayın başkanın haberi olmadan bazı müteahhitler tarafından yüzlerce yıllık tarihi çeşmeler yıkılıp yerine hiçbir değeri olmayan beton çeşmeler yapılmakta, tarihi çeşme ve pınarlar betonlaşmaktadır. (Köy kültürü yaşatılmalı - 22 MAYIS 2014 GEBZE GAZETESİ)