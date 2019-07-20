Korsana geçit yok

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen korsan taşımacılık denetimlerinde 20 araca para, 25 araca ise para cezası ile trafikten men cezası verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde Korsan Servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor.

15 GÜNLÜK DENETİM

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Temmuz - 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kocaeli genelinde uygulama gerçekleştirdi.

400 ARAÇ DENETİMDEN GEÇTİ

Korsan servis olarak adlandırılan illegal taşımacılık yapanlara yönelik olarak yapılan ortak denetimler sonucunda, 15 gün içerisinde yaklaşık 400 araç denetimden geçti. Yönetmeliklere aykırı olarak çalıştıkları tespit edilen 20 araca para cezası, 25 araca ise para cezası ile birlikte trafikten men cezası verildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla anlık denetimleri devam edecek.