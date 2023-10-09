KOSGEB’in yeni başkanı İbrahimcioğlu oldu!

Sanayi, teknoloji ve üretim ile katma değer yaratan vatandaşlara kredi desteği sunan KOSGEB’e teknoloji sektöründe hizmet veren Serdar İbrahimcioğlu’nun atanması, hayata geçirilecek desteklerde değişikliğe gidilebileceği fikrini oluşturdu. Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun KOSGEB Başkanlığına atanması Gebze adına da önemli bir görevlendirme olarak yorumlandı. İş çevreleri Gebze’nin bu atama ile sanayi ve ekonomi alanında önemli bir ivme kazandığının altını çiziyorlar.

AHMET SERDAR İBRAHİMCİOĞLU KİMDİR?

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan İbrahimcioğlu’nun üniversite yıllarındayken imalat sektöründe girişimi oldu. Mezun olmasının ardından inşaat sektöründe çalışmaya başlayan İbrahimcioğlu; endüstriyel tesis, sanat yapıları ve konut projelerinde yöneticilik yaptı. 2012 yılında Teknoloji girişimcisi olarak KOSGEB ve MÜSİAD destekli Kuluçka merkezinde yer aldı. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Bölümü’nde “Sürdürülebilir Yapılarda Gayrimenkul Değerleme” konulu çalışma yaptı.Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta Teknik Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İbrahimcioğlu, 2019 yılında “Bilişim Sektöründe Teknolojinin Planlanması” tezi ile ikinci Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kasım 2018’de Bilişim Vadisi Genel Müdürü olarak göreve başlayan İbrahimcioğlu, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “Kriz ortamlarında Teknoloji odaklı Sanayinin Dayanıklılık (Resilience) Kapasitesinin Araştırılması” adlı doktora çalışmasına devam etmektedir. Brüksel Merkezli İnovasyon ve Teknoloji Derneği başkanlığını yapan İbrahimcioğlu, Türk teknoloji girişimcilerinin uluslararası projelerde daha fazla yer alabilmesi için lobi faaliyetleri yapıyor. İbrahimcioğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı Dijital Oyun ve Animasyon Geliştirme A.Ş. ile Türk oyun geliştirme ekosistemine katkı sunarak ülkemizin ve özellikle gençlerin küresel dijital ekonomiden daha fazla yararlanması için çalışmalar yürütüyor.