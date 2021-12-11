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KOTEV Aralık takviminde yerinizi alın

Kocaeli Ticaret Odası’nın ücretsiz eğitim üssü KOTEV’in Aralık ayı eğitim takvimi yayınlandı

KOTEV Aralık takviminde yerinizi alın

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:45


Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV) normalleşme sürecine girdi. Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren KOTEV, kaldığı yerden eğitimlerine devam ediyor. 2021 yılı Kasım ayında muhteşem bir başlangıç yapan KOTEV, Aralık ayını da eşsiz 2 eğitim programıyla tamamlıyor. Başvurular web sayfası üzerinden ve http://e-koto.org/Kotev bağlantısından online olarak gerçekleştiriliyor. Tamamen ücretsiz olan eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim ediliyor. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler; 0 262 322 30 10/158 no’lu telefon ile irtibata geçebiliyor. 

ARALIK AYI EĞİTİM PROGRAMI

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

17 Aralık 2021 Cuma günü / 17:30 - 20:30 

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

21 Aralık 2021 Salı günü / 17:30 – 20:30


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