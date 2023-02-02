KOTO, üyelerini Yeşil Mutabakat’a hazırlıyor

11 Aralık 2019’da açıkladığı Yeşil Mutabakat kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyan Avrupa Birliği(AB), uluslararası ticarete de yeni bir boyut kazandırdı. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren, üyesi olmayan ülkelerden gelen bir takım ürünlere, karbon fiyatlandırması anlamına gelen “sınırda karbon vergisi” uygulayacağını açıklayan Birlik, karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanmasını da zorunlu tutuyor

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TÜRK İŞ İNSANLARINI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR





Yeşil mutabakat, ihracatının %40’ından fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren iş insanlarımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştiren ve gerçekleştirme potansiyeli olan üyelerine, Yeşil Mutabakat Uyum Süreci’nde destek olabilmek amacıyla, ‘AB Yeşil Mutabakat Uyum Süreci Projesi’ni hayata geçiren Kocaeli Ticaret Odası, ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.





KARBON AYAK İZİ HESAPLAMASI





Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği proje; demir çelik, makine, otomotiv, çimento, cam, seramik, kimyevi maddeler, mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren 10 işletmenin, üretim yapısının analiz edilmesi ile başladı. Saha ziyaretleriyle desteklenen projenin devamında, işletmelerin doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları, kurumsal karbon ayak izleri ISO 14064:2018 standardı kapsamında hesaplanarak, raporlandı.





BAŞKAN BULUT: SORUNSUZ BİR GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN…





Oda üyelerini, değişen ve gelişen ticaret şartlarına uyumlandırmada danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Bulut, “Avrupa Birliği’nin almış olduğu bu karar ile üyelerimizin danışmanlık ihtiyacı duydu. Biz de Doğu Marmara Kalkınma Ajansımıza proje yazarak, destek almayı başardık. Çimento demir-çelik gibi emisyon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve AB ülkelerine ticaret yapan üyelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk. Sorunsuz bir geçiş süreci olması adına çabalarımız devam edecek” dedi.











