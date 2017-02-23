KOTO Ziyareti!

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve üyelerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede istihdam ve kalifiye çalışan talebine nasıl karşılık verileceği konusu gündeme gelirken, kent genelinde ki işçi talebinin de azımsanmayacak rakamlarda olduğu belirtildi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KONUSU ELE ALINDI

KOTO Başkanı Necmi Bulut, nazik ziyareti nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, görüşmede istihdama dönük başlatılan seferberliğin geldiği son durum ve kurumların buna nasıl cevap vereceği de konuşuldu. Bulut, “İstihdam seferberliğini çok önemsiyoruz. Bu konuda Başkanımızla birlikte bir kez daha fikir alışverişi gerçekleştireceğiz” dedi. Gazetecilerden istihdam seferberliği için gelen sorulara cevap veren Karaosmanoğlu’da, “Yatırımcı ve üreticiyle görüştüğümüzde çalışan taleplerinin çok olduğu belirtiyorlar. Bu noktada kalifiye eleman sıkıntımız baş göstermektedir. Duyurular yapılmasına karşın, personel arayan işverenlere geri dönüşlerde istenilen rakamlar oluşmuyor. Burada bir sıkıntımızın olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRMEYE HAZIRIZ”

Ülkemizin ve kentimizin istediği kalifiye eleman konusunda sorumluluk alabileceklerinin altını bir kez daha çizen Karaosmanoğlu, “KO-MEK kurumumuz başta olmak üzere yatırımcımızın ihtiyacı olduğu her alanda eğitim vermeye ve kalifiye elaman yetiştirmeye hazırız. Bu durum çok ciddidir ve gençlerimizin de bu noktada meslek sahibi olarak yetişmeleri gerekmektedir. Bunu başarmalıyız ve ülkemizin geleceği de buna bağlıdır. İlk olarak 2023 hedeflerine ulaşmada bu durum önceliklerimiz arasındadır” açıklamasını yaptı.

YEREL HİZMETLER VE ULAŞIM KONULARI DA ELE ALINDI

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu yerel hizmetler de alındı. KOTO Yönetim Kurulu üyelerinden gelen soru ve önerileri dikkatle dinleyen Karaosmanoğlu, ulaşım projeleri başta olmak üzere birçok yerel hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı. STK’larla her konuyu görüşmeye açık olduklarını belirten Karaosmanoğlu, “Kentimizi beraber yönetiyoruz. Bu noktada sizlerin de üzerine düşen görevler var” diyerek sözlerini tamamladı