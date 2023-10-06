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KOTO’da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri düzenlendi; Kayıt için son tarih 31 Aralık 2023

Kocaeli Ticaret Odası 7. ve 18. Meslek Komiteleri organizasyonu ile düzenlenen ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri’ne ilgi yoğun oldu

KOTO'da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri düzenlendi; Kayıt için son tarih 31 Aralık 2023

06 Ekim 2023 Cuma 10:51

Kocaeli Ticaret Odası, mevzuat ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, KOTO 7. Meslek Komitesi (Plastik ve Kimya Grubu) ile 18. Meslek Komitesi (Danışmanlık Hizmetleri Grubu) işbirliğinde, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasının sağlanması, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları kapsayan yönetmelikten etkilenen işletmelerin davet edildiği toplantıya ilgi yoğun oldu.

YÖNETMELİĞE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

KOTO 7. Meslek Komitesi Başkanı Osman Kışhan ve 18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık’ın Komite Başkan Yardımcısı Zeynep Çakır ve Komite Meclis Üyesi Fatih Özcan ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahu Çekim ile Tekniker Ferat Güren önemli bilgiler verdi.

SON TARİH 31 ARALIK 2023

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahu Çekim yönetmeliğin getirdiği tüm zorunlulukları ve detaylarını katılımcılarla paylaşarak, “2017 yılında çıkarılan yasa ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde üreten ya da ithal eden şirketlere, kayıt hükümlülüğü getirilmiştir. Kayıt hükümleri bulunan imalatçılar ve ithalatçılar imal veya ithal ettikleri maddelerin kayıt işlemlerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulaması kapsamında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapmaktadır. Kendi halinde veya karışım içinde, yılda 1 ton veya üzeri miktarda imal/ithal edilen, maddeler için kayıt tarihi 31.12.2020 ile 31.12.2023 tarihleri arası belirlenmiştir. İmalatçı veya ithalatçıların, 31 Aralık 2023 tarihine kadar maddenin kaydını gerçekleştirmemesi durumunda Türkiye’de imal edilemeyecek veya piyasaya arz edilemeyecektir” dedi. Sunumların akabinde katılımcıların soruları yanıtlandı.

 

FOTO KOD:

 

SALON GENEL 1-2

 

ÇEKİM: Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahu Çekim

 

GÜREN: T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teknikeri Ferat Güren

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