KOTO’da, UKOME ve servis firmalarını buluşturan toplantı





Kocaeli Ticaret Odası’nın sektörlerin bugününü konuşmak ve geleceğini planlamak için düzenlediği istişare toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantıların bir yenisi 17. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren servis firmaları için gerçekleştirildi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un bizzat takip ettiği toplantıya, Komite Meclis Üyeleri Sedat Köse ve Hızır Fatih Sarıoğlu ev sahipliği yaparken, Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve UKOME Şube Müdürü Süleyman Saraç da katıldı.

BAŞKAN BULUT: SAĞDUYU VE TARAFSIZLIK İLKESİYLE ÇÖZMELİYİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bulut, sektörlerin ticaretine engel teşkil eden tek bir sorun dahi kalmayana kadar Oda çatısı altında toplanıp, çözüm arayışlarını sürdüreceklerini ifade ederek, “Sadece sektör temsilcilerini değil, masanın karşı tarafındaki isimleri de ağırlayarak çözüm arayışlarımıza devam ediyoruz. Geleceklerine ışık tutup, mevcut problemlerini çözme adına girişimlerde bulunuyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte, servis sektörünü gündemimize aldık. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen servis firmalarımızın sorunlarını en başta sağduyu ve tarafsızlıkla çözüme kavuşturacağız. Bugün burada olan Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve UKOME Şube Müdürü Süleyman Saraç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇELEBİ: ÖNÜMÜZDEKİ YILA DAHA SORUNSUZ BAŞLAMAK İÇİN…

UKOME Daire Başkanı Çelebi de, sorunlarla okul sezonuna başlayan servis sektörünün önündeki engellerin aşılması için çaba sarf edeceklerini ifade ederken, “Okulların açılma kararıyla birlikte bazı sorunlar baş gösterdi. Bu sezon bu sorunları ivedilikle ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunacağız. Ama bunu hep birlikte yapacağız. Önümüzdeki seneye daha sorunsuz başlamak için bu süreci birlikte değerlendirip, çözümler geliştirmek lazım” dedi. Akabinde söz alan servis firmaları sorunlarını tek tek maddeler halinde sıralayarak, geliştirdikleri çözüm önerilerini de sundu.







