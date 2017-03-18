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KOTO'dan Çanakkale Mesajı

Çanakkale Zaferi Türk tarihinin kaderini değiştiren bir kahramanlık destanıdır

KOTO'dan Çanakkale Mesajı

18 Mart 2017 Cumartesi 09:21

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan; 

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü ile ilgili yaptıkları açıklamada Çanakkale Savaşlarının tarihine önemine vurgu yaparak, “Çanakkale Zaferi Türk tarihinin kaderini değiştiren bir kahramanlık destanıdır” ifadelerine yer verdi

Her Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde hatırlamamız ve zaferden çıkarmamız gereken dersler olduğunu belirten Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, “Çanakkale geçilmez destanı yazılırken Anadolu’nun doğusundan batısına eli silah tutan vatan evlatları görev almıştır. Bunlardan 250 bine yakını şehit olmuş, geride on binlerce gazi kalmıştır.  Bu savaşta, milli birlik ve beraberlik duyguları, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada önemli bir gücün vatan sevgisi ve şehadete erme isteği olduğu görülmüştür. Bu da Müslüman Türk Milletine zaferin yolun açmıştır” dedi. 

ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

KOTO Başkanları Bulut ve Doğan Şehitler Günü ile ilgili de, “18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir.  Bu gün bu aziz vatanda canlarından ve namuslarından emin olarak bağımsız bir hayat yaşayan bizler, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularıyla dolu olmalıyız. Yeni nesilleri bu duygularla yetiştirmeliyiz. Bu duygularla bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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