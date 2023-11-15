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KOTO’dan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk’e ziyaret

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ile birlikte KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü ziyaret etti.

KOTO'dan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk'e ziyaret

15 Kasım 2023 Çarşamba 14:06

Üniversite- iş dünyası ilişkileri ile mevcut ve gelecek işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi de yer aldı. Kocaeli Ticaret Odası olarak, KOÜ ile kent ve iş dünyası için önemli işbirliklerine imza attıklarını ifade eden Başkan Bulut, “Yeni dönemde de artarak devam edecek” dedi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Cantürk, “KOTO kentimize değer katan kurumların başında gelmektedir. Çalışmalarıyla sadece ekonomi hayatına değil, ülkemizin yarınlarına da ışık tutmaktadır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

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