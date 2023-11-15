KOTO’dan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk’e ziyaret

Üniversite- iş dünyası ilişkileri ile mevcut ve gelecek işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi de yer aldı. Kocaeli Ticaret Odası olarak, KOÜ ile kent ve iş dünyası için önemli işbirliklerine imza attıklarını ifade eden Başkan Bulut, “Yeni dönemde de artarak devam edecek” dedi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Cantürk, “KOTO kentimize değer katan kurumların başında gelmektedir. Çalışmalarıyla sadece ekonomi hayatına değil, ülkemizin yarınlarına da ışık tutmaktadır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.



