KOTO'ya Ziyaretler Devam Ediyor

Kentin başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda istişare ve buluşma üssü Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kocaeli Ticaret Odası’nın geçtiğimiz hafta da yoğun ziyaretçi trafiği vardı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut Ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz ve meclis üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde, hem çeşitli kurum, kuruluş ve STK’ların çalışmalarıyla ilgili bilgi alındı, hem de işbirlikleri masaya yatırıldı.













YOĞUN ZİYARETÇİ AKINI

Bu kapsamda; Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Solmaz Dane, Genel Başkan Vekili aynı zamanda KOTO Meclis Üyesi Abdin Öztürk, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, KOTO 14. Meslek Komitesi Başkanı Haluk Mamik, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci ve dernek yönetimi, Kocaeli Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Davut Çevik, Dernek Yönetimi, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, dernek yöneticileri, Akgünler Volvo Sakarya Şube Müdürü Coşkun Yıldırım, Kocaeli Şube Satış Yetkilisi Melek Sönmez, İş Bankası Şişli Bölge Müdürlüğü görevine atanan Kocaeli Bölge Müdürü Erhan Güney, Gaziantep’in meşhur künefe ve katmerini ilimize taşıyan Zeugma Künefe’nin İzmit Şube Yetkilisi Emin Eryoldaş, Reklam Müdürü Mecit Yıldırım, KOTO Başkanı Necmi Bulut’un konuğu olarak çalışmalarını anlattı. KOTO’nun tüm kentin ortak noktası olduğunu ifade eden Başkan Bulut, ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.













