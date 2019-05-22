banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

KOTO'ya Ziyaretler Devam Ediyor

Kentin başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda istişare ve buluşma üssü Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

KOTO'ya Ziyaretler Devam Ediyor

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:17

banner419

Kocaeli Ticaret Odası’nın geçtiğimiz hafta da yoğun ziyaretçi trafiği vardı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut Ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz ve meclis üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde, hem çeşitli kurum, kuruluş ve STK’ların çalışmalarıyla ilgili bilgi alındı, hem de işbirlikleri masaya yatırıldı.









YOĞUN ZİYARETÇİ AKINI

Bu kapsamda; Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Solmaz Dane,  Genel Başkan Vekili aynı zamanda KOTO Meclis Üyesi Abdin Öztürk, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, KOTO 14. Meslek Komitesi Başkanı Haluk Mamik, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci ve dernek yönetimi, Kocaeli Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Davut Çevik, Dernek Yönetimi, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, dernek yöneticileri, Akgünler Volvo Sakarya Şube Müdürü Coşkun Yıldırım, Kocaeli Şube Satış Yetkilisi Melek Sönmez, İş Bankası Şişli Bölge Müdürlüğü görevine atanan Kocaeli Bölge Müdürü Erhan Güney, Gaziantep’in meşhur künefe ve katmerini ilimize taşıyan Zeugma Künefe’nin İzmit Şube Yetkilisi Emin Eryoldaş, Reklam Müdürü Mecit Yıldırım, KOTO Başkanı Necmi Bulut’un konuğu olarak çalışmalarını anlattı. KOTO’nun tüm kentin ortak noktası olduğunu ifade eden Başkan Bulut, ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GİV'den Gönüllere Dokunan Organizasyon GİV'den Gönüllere Dokunan Organizasyon
Dilovası Belediyesi’nden Fırınlara Denetim Dilovası Belediyesi’nden Fırınlara Denetim
Büyükgöz İftarını Gençlerle Açtı Büyükgöz İftarını Gençlerle Açtı
Darıca Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Darıca Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret
Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

GİV'den Gönüllere Dokunan Organizasyon
2017 Yılından beri Gebze İş dünyasında ”Ahilik” eksenli vakıf çalışmaları yürüten Girişimci...

Haberi Oku