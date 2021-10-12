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KOÜ’nün yeni öğrencileri Kocaeli’yi Gez Gör ile tanıyor

Gez Gör’ün Kocaeli turuna katılan KOÜ’nün yeni öğrencileri, 4 yıl boyunca eğitim görecekleri kentin önemli yerlerini tanıma imkânı buldu

KOÜ'nün yeni öğrencileri Kocaeli'yi Gez Gör ile tanıyor

12 Ekim 2021 Salı 09:09


Kocaeli’yi bu şehirde yaşayan herkese tanıtmak için turlar düzenleyen Gez Gör Kocaeli, salgın kapsamında Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uygun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Gez Gör son olarak Kocaeli Üniversitesi’ni bu yıl kazanan öğrencileri misafir etti. KOÜ’nün yeni öğrencileri 4 yıl boyunca eğitim görecekleri kenti yakından tanıma olanağı buldu. Üniversite öğrencileri İzmit Namazgah Şehitliği, Ormanya, Seka Film Platosu ve şehrin önemli bazı noktalarını Gez Gör ile dolaşarak, Kocaeli’yle ilgili bilgilerini artırdı. Gez Gör personeli, tur boyunca KOÜ’lü öğrencilere Kocaeli ve ziyaret ettikleri yerlerle ilgili bilgi aktardı. Gez Gör Kocaeli projesiyle kentin önemli noktalarını ziyaret etmek ve bilgi almak isteyenler www.gezgorkocaeli.com adresine başvurabilir. Ayrıca 0262 318 1611 ve 0530 545 57 05 numaralı telefonlardan da bilgi alınabilir. 



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