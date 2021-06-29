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Köy yollarında güvenli ve konforlu ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından yol güvenliğini sağlamak için İzmit Gedikli Köyü’nde taş duvar, yağmur suyunu tahliye etmek için de İzmit Mecidiye ve Kandıra Yağcılar Köylerinde v kanal imalatları yapıldı

Köy yollarında güvenli ve konforlu ulaşım

29 Haziran 2021 Salı 12:27

 

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde cadde ve bulvarlarda olduğu gibi köy yollarında da güven ve konforu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmit İlçesi Gedikli Köyü yolunda taş duvar imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi, yol üzerinde biri 80 metre diğeri 40 metre uzunluğunda iki adet taş duvar yapıyor. Yolda oluşabilecek heyelana karşı yapılan taş duvar, olası bir toprak kaymasını engelleyerek yol güvenliğini sağlayacak.

 

KÖY YOLLARINDA V KANAL YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerin ulaşımı için yol konforu ve güvenliği arttırıcı üst apı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda 400 metre uzunluğundaki Mecidiye Köyü ana yolunda v kanal yapıldı. Kandıra Yağcılar Köyü yolunda da v kanal çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yağmur suyunu tahliye ederek yolda su birikintisi oluşumunu engellemeyi amaçlıyor. V kanalların yapımı ile köy yolları daha güvenli ve konforlu bir hale getiriliyor.

 

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