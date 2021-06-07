Köylerimizin Tarihini Araştırıp Öğrenelim

Köylerimizi, ne zaman ve kimler kurup vatan yaptı?

Köylerimizin adı nerden geliyor ve tarihi geçmişinde neler yaşandı?

Anadolu’da her köyün her kasabanın kuruluş tarihi vardır.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Vatan ve Orman Belgeseli çekimlerimizde, bir günde Giresun’dan Ordu’ya devri alem diyerek bölgenin vatan olmasında ormanların önemi ve tarihi köylerde belgesel çektik.

1301 yılında Danişment Melik Ahmet Gazi’nin torunları Bayramlı Emiroğulları Beyliği’nin kurulup başkent yapılan Ordu Mesudiye Kaleköy’de belgesel çekimi yapıp, tarihi Kaleköy Kalesini gezip, tarihi Kaleköy Mezarlığındaki Emiroğulları Beylerine ait tarihi kümbetler ve mezarlıkta Fatiha okuduk.

Bizler, Ordu ve Giresun bölgesindeki tarihi köy ve kasabaları gezip, ormanlarımız ve ağaç medeniyetini araştırırken sizleri köy ve kasabalarınızla ilgili tarihi araştırma yapmaya davet ediyorum. Köylerimiz ne zaman kuruldu ve adı nerden geliyor? Ata, dede mezarlarını biliyor muyuz?

Tarih ve kültür bilincine sahip olmak,

Her şeye sahip olmaktır…

Anadolu’nu vatan olmasında çok önemli görev alan Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın en önemli komutanı olan Doğukara Deniz Bölgesini vatan yapan Bayramlı Emiroğulları Beyliğinin atası Danişment Melik Ahmet Gazi ile ilgili 5 yıl önce hazırladığımız belgeselin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=g2daJ5j0fII

Bayramlı Hacıemiroğulları Beyliği ve Çepniler Belgeselimiz

https://m.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0

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Ordu Melet Irmağın’dan Emiroğulları Beyliği Tarihi Akar

Giresun Orman Bölge Müdürü yetkilileri ile belgesel tadında vatan ve orman sevgisi ile Ordu’da devri aleme devam ediyoruz.

Giresun Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş’in rehberliğinde, İstiklal Marşı yılı ve Sakarya Zaferi’nin 100. yılı anısına Vatan ve Orman belgesel çekimlerimizde, Ordu bölgesinde tarihi Melet Irmağı Vadisi’nde Topçam Barajı’na hakim yerden belgesel çekimi yaptık.

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Melet Irmağı’ndan su değil, Emiroğulları Beyliği Tarihi Akar

Dağlar, ovalar, nehirler, Melet Irmağı gibi tarihimizin canlı şahitleridir.

Altaylardan Tuna’ya söylenen bizim türkümüzdür.

Tanrı Dağları’ndan Anadolu’ya destanlar yazılmış, yurtlar, yuvalar, obalar kurulmuş.

Alperen Gaziler ve Horasan Erenleri öncülüğünde köylerde Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmış, Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş.

Anadolu’daki her köyün ve her kasabanın kuruluş destanları vardır.

Melet Irmağı, Ordu ve Giresun başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinin Danişment Melik Ahmet Gazi’nin Torunu Bayramlı Emiroğulları Beyliği tarafından nasıl vatan yapıldığının canlı şahididir.

Melet Irmağı’ndan su değil, tarih akar…

Melet Irmağı’nın dili olsa da konuşsa…

Melet Irmağı, bize ecdadımızı anlatıp, tanıtsa…

Emiroğlu Süleyman Bey Beyliğin başkentini, Ordu Mesudiye Kaleköy’den alıp, Melet Vadisi’ni vatan yaparak Ordu Eskipazar’a indirip Ordu’ya başkent anlamına gelen Ordu adını verip, 1397 yılında Giresun Kalesi’ni Pontusluların elinden alarak, ebedi Türk yurdu yapmış, Trabzon Pontus devletinden 69 sene vergi almış.

Melet Vadisi’nin ihtişamlı manzarasını seyrederken Emiroğulları Beyliği Tarihini hatırlıyor, bölgeyi bize vatan yapan AZİZ ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Bölgemizi vatan yapan Bayramlı Hacıemiroğulları Beyliğine karşı vefa borcumuzu ödemek için yıllardan beri www.iktav.com olarak araştırma yapıp, birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgeseller çekiyoruz. 5 yıl önce bölgede yaptığımız araştırma ile ilgili makalemi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4179&t=makale

Ordu Valiliği web sayfasında yer alan haberin linkini sizlerle paylaşıyorum;

http://www.ordu.gov.tr/vali-yavuz-haciemirogullari-beyligini-ele-alana-panel-ve-calistaya-katildi?fbclid=IwAR1t7QcKFpqtlH895eVr0V7w8IcsLb7Y8ay9XawtKVTZlgVSmHWpXUvQWu0

Melet Irmağı

Melet Irmağı, Ordu şehir merkezinin doğusundan Karadeniz'e dökülen ırmak. Sivas ili, Koyulhisar ilçesi, Ortakent Köyü sınırlarından doğar. Koyulhisar'dan sonra Mesudiye, Kabadüz, Ulubey ve Ordu merkezden geçerek Karadeniz'e ulaşır. 160 km uzunluğu ile Ordu'nun en büyük ve en uzun nehridir.

Havza alanı: 2015 km²

Havza ülkeleri: Türkiye, Sivas, Ordu

Uzunluk: 160 km

Ağız rakımı: 0 m

Debi: 29 m³/sn