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Kozlarını futbol turnuvasında paylaşıyorlar

Derince ilçesinde faaliyet gösteren dernekler, futbol turnuvasında kozlarını paylaşıyor.

Kozlarını futbol turnuvasında paylaşıyorlar

02 Şubat 2023 Perşembe 15:46

 Kocaeli’nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren dernekler, futbol turnuvasında ter dökerek kozlarını paylaşıyor. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreninin ardından start alan Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvasında heyecana üçüncü gün müsabakaları ile devam edildi. Bu yıl 24 takımın katıldığı turnuvanın son gününde üç karşılaşma daha oynandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak, STK temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşların da takip ettiği turnuvada günün ilk karşılaşmasında Marmara Mardinliler Derneği ile Çankırılılar Derneği karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişme içerisinde geçen karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan Marmara Mardinliler Derneği turnuvaya galibiyet ve üç puanla başlayan takım oldu. 
 Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan günün ikinci karşılaşmasında D Grubu’nda yer alan Vartolular Derneği ile Kocaeli Trabzonlular Derneği takımları karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Kocaeli Trabzonlular Derneği bu müsabakayı 8-0’lık skorla kazanarak, elde ettiği galibiyetle turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda D Grubu’na ait günün son karşılaşması ise yine Serhat İlleri ve Yığılcalılar Derneği arasında oynandı. Toplam 6 golün atıldığı karşılaşmada rakibini 5-1’lik skorla mağlup eden Serhat İlleri, turnuvaya üç puanla başlayan taraf oldu. Karşılaşmaları takip eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tüm dernek temsilcilerine başarılar dileyerek, turnuvada kazananın dostluk ve kardeşlik olacağını belirtti. 
  


İHA
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