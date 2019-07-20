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Krasnador heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti

Yatırım imkânlarını yerinde görmek için Rusya’nın Krasnodar şehrinden Kocaeli’ne gelen Rus heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Krasnador heyeti Büyükşehir'i ziyaret etti

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13


 Rusya’nın Krasnodar şehrinden Kocaeli’ye yatırım imkânları için gelen Rus heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından kabul edilen Rus Heyet ile Kocaeli ve Krasnodar şehirleri hakkında karşılık görüş alışverişinde bulunuldu. Kocaeli’ndeki yatırım imkânları ve Büyükşehir Belediyesinin sanayi kuruluşlarına verdiği destekler hakkında bilgi aldılar.

 

SEKA PARK’I ÇOK BEĞENDİLER

Rus heyet Kocaeli’nde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ediyor. Rus heyette Krasnodar Belediye Başkan Yardımcısı Dmitry Logvınenko, Krasnodar Belediyesi’nden Ekonomi, Yatırım, Dış İletişim yöneticileri ve bir Rus sanayi kuruluşundan Genel Müdür Roman Skalinchuk bulunuyor. Krasnodar şehrinden gelen heyet Kocaeli’ndeki yeşil alanları ve Sekapark’ı çok beğendiklerini ziyarette ifade ettiler.

 

ÇAKMAK, “SANAYİ KURULUŞLARIMIZI DESTEKLİYORUZ”

Ziyarette Rus heyetle yakından ilgilenen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Ülkemizin öncü sanayi ve marka şehirlerinden biri olan Kocaeli; denizi, körfezi, doğal güzellikleri, ulaşım noktalarının kesişimi, sanayisi, ticareti, tarım imkanlarıyla farklı özellikleri barındıran müstesna bir şehirdir. Kocaeli'de yerli sermayeli firmalar olduğu kadar çok uluslu firmalar da faaliyet göstermektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımcılara, uluslararası işbirliklerine, şehrimize değer katmak isteyenlerin destekçisiyiz. Aynı şekilde ülkemizdeki kuruluşlarımızın ve yatırımlarcılarımızın Rusya'da yapacağı projelerde benzer desteklerin ilişkilerimizi olumlu biçimde geliştireceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Rus heyete Kocaeli'de yapılan fuar takvimi, lojistik depoları ve firmaların üretim kapasiteleri bilgileri temin edildi. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ifade edildiği ziyaret hediyeleşmelerle sona erdi.

 

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KrasnodarRus HeyetKocaeli BüyükşehirZiyaretYatırım
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