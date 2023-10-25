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KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

25 Ekim 2023 Çarşamba 14:36

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekim ayında kapasite kullanım oranı Türkiye genelinde yüzde 77.4 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan, eylül ayına göre 0.1 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Ekim’de yüzde 71.1 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan gerilerken, eylül ayına göre 0.1 puan arttı. Sektörlere baktığımızda; ekim ayında otomotiv, kimya, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

 

KOCAELİ FİRMALARI

Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının kasım ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 15’i kasım ayında iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 25’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 13’ü dış siparişlerinin kasım ayında arttığını belirtirken, yüzde 19’u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.

 

 

AYHAN ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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