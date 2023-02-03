KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak Enflasyonunu Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına

ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, ocak enflasyonunda gerçekleşen aylık artışların geçen yılın

gerisinde kalmasından dolayı yıllık enflasyonda gerileme olduğunu söyledi. Zeytinoğlu yaptığı açıklamada,

“Ocakta TÜFE aylık yüzde 6.65 artarak yıllık yüzde 57.68’e, ÜFE ise aylık yüzde 4.15 artarak yıllık yüzde

86.46’ya geriledi. Geçen yıl ocak ayında enflasyonda yüksek oranlar gerçekleşmesinden ocak ayında da

enflasyonda baz etkisiyle gerilemeler görülebileceğini bekliyorduk. Yıllık TÜFE 6.59 puan, ÜFE ise 11.26

puan geriledi” dedi.





ALT KALEMLER





Ocak ayında da döviz kurunun stabil devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, ÜFE alt kalemlerinde elektrik, gaz

buhar sektöründe yüzde 3.13, enerji sektöründe yüzde 0.64’lük gerilemeler olduğunu ifade etti. Sanayide