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KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak Enflasyonunu Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayı enflasyon verisini değerlendirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak Enflasyonunu Değerlendirdi

03 Şubat 2023 Cuma 16:09

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına
ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, ocak enflasyonunda gerçekleşen aylık artışların geçen yılın
gerisinde kalmasından dolayı yıllık enflasyonda gerileme olduğunu söyledi. Zeytinoğlu yaptığı açıklamada,
“Ocakta TÜFE aylık yüzde 6.65 artarak yıllık yüzde 57.68’e, ÜFE ise aylık yüzde 4.15 artarak yıllık yüzde
86.46’ya geriledi. Geçen yıl ocak ayında enflasyonda yüksek oranlar gerçekleşmesinden ocak ayında da
enflasyonda baz etkisiyle gerilemeler görülebileceğini bekliyorduk. Yıllık TÜFE 6.59 puan, ÜFE ise 11.26
puan geriledi” dedi.

ALT KALEMLER

Ocak ayında da döviz kurunun stabil devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, ÜFE alt kalemlerinde elektrik, gaz
buhar sektöründe yüzde 3.13, enerji sektöründe yüzde 0.64’lük gerilemeler olduğunu ifade etti. Sanayide
yapılan son enerji fiyat indirimlerinin yansımalarını ise önümüzdeki aylarda görebileceğimizi söyledi.
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