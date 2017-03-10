KSO Bilgilendirmeye Devam Ediyor

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile her yıl düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ikincisi “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Uygulamaları” konusunda düzenlendi.

KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan bilgilendirme toplantısına sanayi kuruluşları temsilcileri ve çevre görevlileri iştirak etti. Hacıfettahoğlu; konuşmasında bu yıl 23. sü düzenlenecek olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunun başvurularının başladığını katılımcılara hatırlattı.

Toplantıda; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülükler ve prosedürler hakkındaki bilgilendirmeyi Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Şube Müdür Vekili Aytuğ Tekbaş yaptı.

Tekbaş sunumunda; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne, çevre izin ve lisans konu başlıklarına, izin/lisansa tabi işletmelere/faaliyetlere, Geçici Faaliyet Belgesi sürecine, İzin ve Lisans sürecine ve bu belgelerin iptali konularına değindi. Özellikle bu yönetmelik kapsamında yaşanan sorunlar ve kendilerine yöneltilen soruları katılımcılarla paylaştı. Bu yönetmelikçe firmalara tanınan sürelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Tekbaş, sürelere riayet edilmemesi durumunda firmaların idari yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı. Toplantı soru cevap bölümü ile son buldu.