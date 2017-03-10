GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Bilgilendirmeye Devam Ediyor

KSO, Çevre Konusunda Bilgilendirme Toplantılarına Devam Ediyor

KSO Bilgilendirmeye Devam Ediyor

10 Mart 2017 Cuma 09:42


Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile her yıl düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ikincisi “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Uygulamaları” konusunda düzenlendi.

KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan bilgilendirme toplantısına sanayi kuruluşları temsilcileri ve çevre görevlileri iştirak etti. Hacıfettahoğlu; konuşmasında bu yıl 23. sü düzenlenecek olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunun başvurularının başladığını katılımcılara hatırlattı. 

Toplantıda; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülükler ve prosedürler hakkındaki bilgilendirmeyi Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Şube Müdür Vekili Aytuğ Tekbaş yaptı.

Tekbaş sunumunda; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne, çevre izin ve lisans konu başlıklarına, izin/lisansa tabi işletmelere/faaliyetlere, Geçici Faaliyet Belgesi sürecine, İzin ve Lisans sürecine ve bu belgelerin iptali konularına değindi. Özellikle bu yönetmelik kapsamında yaşanan sorunlar ve kendilerine yöneltilen soruları katılımcılarla paylaştı. Bu yönetmelikçe firmalara tanınan sürelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Tekbaş, sürelere riayet edilmemesi durumunda firmaların idari yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı. Toplantı soru cevap bölümü ile son buldu.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
KsoTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hakaret Davasında Karar ! Hakaret Davasında Karar !
Pazarcıya Ceza! Pazarcıya Ceza!
Tramvay hattına 58 bin m3 beton döküldü Tramvay hattına 58 bin m3 beton döküldü
KÖYLERE SEYYAR İTFAİYE TANKERİ KÖYLERE SEYYAR İTFAİYE TANKERİ
GİRİB’in hedefi büyük GİRİB’in hedefi büyük
Güzeloğlu Güzel Ziyareetlerde! Güzeloğlu Güzel Ziyareetlerde!
Yukarı Çık

Hakaret Davasında Karar !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret davasında karar

Haberi Oku