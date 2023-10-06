banner945
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Oda Orkestrası Yaza Veda Konserinde buluşuyoruz

Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde muhteşem bir konsere hazırlanıyor. Oda Orkestrası ‘Yaza Veda’ konserinde müzikseverler ile buluşacak

KSO Oda Orkestrası Yaza Veda Konserinde buluşuyoruz

06 Ekim 2023 Cuma 10:54

Kocaeli’de sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında ilk klasik müzik orkestrasının kurulmasına öncülük eden Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 2007 yılından bu yana her yıl gelenekselleşen konserleri ile kentimizin kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. KSO Oda Orkestrası, gelenekselleşen konserlerine bir yenisini daha ekleyerek  ‘Yaza Veda Konseri’nde müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

 

TÜM KOCAELİ HALKI DAVETLİ

Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki KSO Oda Orkestrası, 13 Ekim 2023 Cuma akşamı saat 20.00’da Gebze’de bulunan Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde birbirinden güzel eserler ile dinleyicilere muhteşem bir etkinlik yaşatacak. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde düzenlenecek konsere tüm Kocaelililer davetli.

 

Ücretsiz gerçekleşecek konsere rezervasyon için; bahar@kosano.org.tr adresine bilgi verilmesi yeterlidir.

 

 

KONSER: Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası, Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetiminde muhteşem bir konsere hazırlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO’da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri düzenlendi; Kayıt için son tarih 31 Aralık 2023 KOTO’da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri...
ANADOLU'DA İL İL VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZ ANADOLU'DA İL İL VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZ
AHMET ÖNAL’A ÖNEMLİ PLAKET AHMET ÖNAL’A ÖNEMLİ PLAKET
ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE'DEN TAHİR BAŞKANA CANLI YAYINLI ÇAĞRI ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE'DEN TAHİR BAŞKANA CANLI...
GOSB Teknopark A.Ş.’den Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na Ziyaret GOSB Teknopark A.Ş.’den Doğu Marmara Kalkınma...
Cumhuriyet Bulvarı'nda Ağaçlar Kitap Açacak Cumhuriyet Bulvarı'nda Ağaçlar Kitap Açacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

KOTO’da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme...
Kocaeli Ticaret Odası 7. ve 18. Meslek Komiteleri organizasyonu ile düzenlenen ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi,...

Haberi Oku