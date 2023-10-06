KSO Oda Orkestrası Yaza Veda Konserinde buluşuyoruz

Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde muhteşem bir konsere hazırlanıyor. Oda Orkestrası ‘Yaza Veda’ konserinde müzikseverler ile buluşacak

Kocaeli’de sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında ilk klasik müzik orkestrasının kurulmasına öncülük eden Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 2007 yılından bu yana her yıl gelenekselleşen konserleri ile kentimizin kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. KSO Oda Orkestrası, gelenekselleşen konserlerine bir yenisini daha ekleyerek ‘Yaza Veda Konseri’nde müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

TÜM KOCAELİ HALKI DAVETLİ

Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki KSO Oda Orkestrası, 13 Ekim 2023 Cuma akşamı saat 20.00’da Gebze’de bulunan Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde birbirinden güzel eserler ile dinleyicilere muhteşem bir etkinlik yaşatacak. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde düzenlenecek konsere tüm Kocaelililer davetli.

Ücretsiz gerçekleşecek konsere rezervasyon için; bahar@kosano.org.tr adresine bilgi verilmesi yeterlidir.