GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KTO, K Türü Yetki Belgesi Vermeye Başladı

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "2018 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki sıkı takip ve yaptığımız lobicilik çalışmaları çerçevesinde, nakliye ve lojistik sektörlerimizi ilgilendirmekte olan ve ilçe odalarına verilmeyen ‘K Türü Yetki Belgesi’ yetkisi Odamıza verilmiş olup; bu hizmet hafta itibari ile siz değerli üyelerimize Odamızda verilmeye başlanmıştır" dedi.

KTO, K Türü Yetki Belgesi Vermeye Başladı

22 Haziran 2023 Perşembe 18:39

 Körfez Ticaret Odası'nın haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.  Cemaleddin Fidancı Meclis Salonu'ndaki meclis toplantısına Nuh Çimento A.Ş. CEO’su Gökhan Bozkurt da katıldı. Toplantıda, rutin gündem maddeleri dışında üye tanıtımına ve komite sunumlarına yer verildi. KTO Yönetim Kurulu üyesi İnan Günay ve KTO Meclis Üyesi Yusuf Ayberk Öner, katıldıkları kariyer günü etkinliği hakkında sunum yaparken; üye tanıtımı bölümünde İpek Erbaş, Ece Aslı Kocabaş, Hasret Karakaş  söz aldı. Ayrıca Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gümüş il çapında yapılan "Kocaeli’den Depremlere Bakış ve Depremin Hukuki Boyutu Paneli" hakkında bilgi vererek, deprem çalışmalarının KTO’da hedef meslek gruplarına yönelik verilecek eğitimlerle devam edeceğini bildirdi. 
   
 "Siz değerli üyelerimizin verimli çalışmaları sayesinde Odamız bu göreve layık görülmüştür" 
 Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurul toplantısında, TOBB Ticaret Odaları Konseyi asil üyeliğine seçilen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Siz değerli üyelerimizin verimli çalışmaları sayesinde Odamız bu göreve layık görülmüştür. Bu seçimde aslında şahsımız değil oda organ üyeleri seçilmiştir. Oda çalışmalarımızda emek sarf eden meclis üyelerimizi, komite üyelerimizi, genç ve kadın girişimcilerimizi ve tüm oda organ üyelerimizi tebrik ederiz. Bizler de Konsey Üyesi olarak; bölgemizin ekonomik sorunları hakkında yaptığımız araştırmalar doğrultusunda tacirlerimizin ve tüccarlarımızın çözüm önerilerinin iletilmesini sağlayacağız" dedi. Öztürk, TOBB Ticaret Odaları Konseyi’nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
   
 KTO, K Türü Yetki Belgesini vermeye başladı 
 K Türü Yetki Belgesini KTO’da verilmeye başlandığını bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "2018 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki sıkı takip ve yaptığımız lobicilik çalışmaları çerçevesinde, nakliye ve lojistik sektörlerimizi ilgilendirmekte olan ve ilçe odalarına verilmeyen ‘K Türü Yetki Belgesi’ yetkisi Odamıza verilmiş olup; bu hizmet hafta itibari ile siz değerli üyelerimize Odamızda verilmeye başlanmıştır" şeklinde konuştu. 
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri
Hafif Ticari Araç İle Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı Hafif Ticari Araç İle Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
Devre Mülk Dolandırıcılarına Polis Operasyonu: 22 Vatandaşı 4 Milyon Tl Dolandırdılar Devre Mülk Dolandırıcılarına Polis Operasyonu:...
Kuzey Marmara'ya Helikopter İndi, Gören Dönüp Bir Daha Baktı Kuzey Marmara'ya Helikopter İndi, Gören Dönüp...
Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar Konseyi Bildirisi Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar...
Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri
Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı'nda alınan tedbirleri açıkladı.

Haberi Oku