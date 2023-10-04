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KTO, Lojistik Sektörünün Buluşma Noktası Logistech'de

Körfez Ticaret Odası (KTO), lojistik sektörünün buluşma noktası olan "Logistech 2. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı"na katıldı.

KTO, Lojistik Sektörünün Buluşma Noktası Logistech'de

04 Ekim 2023 Çarşamba 10:49

 Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altun, KTO Meclis Başkan Yardımcısı Ramazan Öztürk, ve KTO 09. Meslek Grubu üyeleri,  İzmir’de düzenlenen, lojistik sektörünün buluşma noktası olan Logistech 2. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'na katılım sağladı. Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen, Türkiye’nin üretim ve ihracat trendlerini takip edebilmek, teknolojik gelişmeleri görmek ve anlamak açısından son derece önemli bir konumda olan fuarda, KTO üyeleri firmaları ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.
 




                                

İHA
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