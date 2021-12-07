İslam coğrafyasını bölüp parçalayan, işgal edip savaşlar çıkartan, Müslümanı Müslümana kırdırıp, yıllarca yeşil kuşak adı ile İslam coğrafyasına kan kusturan Amerika, şimdide Kudüs'ü işgal ediyor.

İslam coğrafyası ve Ortadoğu da İsrail'in planladığı ABD’nin uyguladığı bir oyun daha sergileniyor. İslamın ilk kıblesi dünyanın kalbi Peygamberler diyarı tüm dinlerin kutsal saydığı Kudüs, dünyanın gözü önünde ABD ve İsrail tarafından işgal ediliyor.

İslam coğrafyası ve insanlık Kudüs sınavında. Kudüs giderse her şey gider. Kudüs'e ilk kez 1994 yılında gitmiştim bu güne kadar Kudüs ve İsrail İşgali altındaki Filistin'e bir çok kez gidip araştırma yapıp belgesel çektim.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti oalrak tanıyıp, Büyükleçiliği’ni de buraya taşıma düşüncesine islam dünyasından ses çıkmazken, bu konuda en kararlı duru Türkiye’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail ile ilişikileri dondururuz.”diyerek bu konuda tavrını net bnir şekilde ortaya koydu. Bütün dünya Trump’ın açıklamalarına dikkat kesilirken, Türkiye İslam Birliği Teşkilatı’nı çağırmaya hazırlanıyor. Türkiye bu konuda kararlı olmalıdır. ABD’nin burada ki oyunu bozacak olan yine Türkiye ve İslam Ülkelerinin dik duruşu olacaktır. Kudüs üç büyük dinin kutsal saydığı bir yerdir ve asla İsrail’in başkenti değildir. Kudüs giderse eğer İslam Dünyası bir çok şeyi kaybeder. Buradan halkımıza ve devlet yetkililerimize çağrıda bulunuyor, ABD’nin Kudüs oyununa karşı herkes dikkatli olmalı.

İSRAİL, MESCİDİ AKSA’YI UNUTTURUYOR

Kudüs'le ilgili 2014 yılında Kudüs dönüşü yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum

Araştırmacı gazeteci ve Devr-i Âlem Belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman merkezi Ankara’da bulunan 3 Ley Turizmin sponsorluğunda Kudüs’e gitti. Pazar günü Kudüs’ten dönen İsmail Kahraman başta Kudüs, Mescid-i Aksa olmak üzere Betliham, El Halil, Eriha ve Yafa kentlerinde belgesel çekimi yaparak önemli araştırmalar yaptı. Kudüs’ten dönen Kahraman kasıtlı olarak İsrail’in Kudüs’ü ve Mescid’i Aksa’yı yalnızlaştırıp unutturmak istediğine dikkat çekerek mutlaka İslam coğrafyasının Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

KUDÜS’TE 4 GÜNDE DEVR-İ ALEM

29 Ocak – 2 Şubat 2014 tarihlerinde dört günde adeta Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin’in batı Şeriya ve İsrail’in başkenti Tel Aviv bölgesinde belgesel çekimleri yaparak adeta devr-i alem yapan Kahraman, bir çok tarihi eser ve olayın geçtiği bölgeleri belgeselleştirip gelecek kuşaklara aktarmak için önemli çalışmalar yaptı. Günde ortalama 15 saatin üzerinde çalışma yapan Kahraman’ın Kudüs bölgesinde yaptığı çekimlerle ilgili genel olarak şu bilgileri verdi.

KUDÜS’TE TARİHİ MEKÂNLAR

2. Günümüzü tam olarak Kudüs’e ayırdık. Sabah erken Mescid-i Aksa ve Kubbei Sahra’da başlattığımız belgesel çekimlerinden sonra Kudüs’ünb en güzel şekilde görüldüğü Osmanlının da 1. Cihan harbinde karargâh merkezi olan Zeytin dağına çıktık. Zeytin dağında H.z İsa’nın göğe çıktığına inanılan ve ayak izlerinin bulunduğu mekânı ziyaret ettikten sonra Selman’ı Fahrisi ve Rabia Hazretlerine türbelerini ziyaret edip Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya geldik. Cuma namazı öncesi Mervan mescidi, Kadim aksa, Burak mescidini ziyaret ve Cuma namazından sonra tarihi eski şehir turu, bu tur kapsamında, Burak (ağlama) duvarı, ve Yahudiler için kutsal olan mekanlarda belgesel çekimi yaptıktan sonra kıyamet klisesi, Hz Ömer (ra) efendimizin namaz kıldığı cami ile Hz Davut (a.s), kabri bir çok Eyyübi ve Osmanlı eserlerinin tarihi belgesel görüntülerini çektik.

KUDÜS’E VEDA EDERKEN

Bugün Kudüs’te son günümüz Kudüs’e veda etmeden önce batı Şeria bölgesine doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız Hz Musa (a.s) kabri oluyor. TİKA’nın burayı restore ve tamir edeceğini öğreniyoruz. Musa (a.s) türbesi ve kabrinde belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Eriha’ya doğru yola çıkıyoruz. Lut kavmin helak olduğu Lut gölünü de ibretle görüyoruz. Ve 10 bin tarihi geçmişi olan Eriha şehrini ayrıca Hristiyan dünyası için kutsal nehir olarak kabul edilen ve Hz İsa’nın vaktiz edildiği Ürdün nehrinde özel izinde belgesel çekimi yaptıktan sonra tarihi sarayların bulunduğu eski Eriha şehrinin görüntülerini çekiyoruz.