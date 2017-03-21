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''Kudüs'e mutlaka barış gelmelidir''

Kahraman dün akşam Tv5 Kudüs canlı yayınına katıldı.

21 Mart 2017 Salı 11:59

Mirasımız Derneği tarafından her hafta canlı olarak yayınlanan Kadir Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Mirasımız Kudüs Adlı programa katılan İsmail Kahraman Kudüsle ilgili bilgiler verdi.Daha önce  İlk kez 1994 yılında kudüse gidip belgesel çeken kahraman daha sonra birçok kez Kudüse gitmiş belgesel çekip araştırmalar yapmıştı.
Devri Alem adıyla hazırlanan belgesel birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yayınlanmıştı. 
Kahraman Kudüsle ilgili şu sözleri de ekledi..
Kudüs mutlaka gidip görülmesi gereken bir yerdir.İnsanlık tarihinin başlangıç noktası Kudüs barışın sembolü olması gerekirken malesef israil'in çıkarı yüzünden kan akıtılıyor. Kudüse mutlaka barış gelmelidir'' dedi.

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