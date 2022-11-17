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Kullandığı araçla polisi sürükleyerek yaralamakla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

İzmit ilçesinde, uygulama sırasında kendisini durduran polis memurunu, aracıyla kaçmak için hareket etmesi sonucu sürükleyerek yaralanmasına neden olan şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Kullandığı araçla polisi sürükleyerek yaralamakla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

17 Kasım 2022 Perşembe 22:10

Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.S. ile avukatı hazır bulundu, müşteki polis memuru B.Y. ile avukatı SEBGİS ile katıldı.
Sanık B.S, olay günü arkadaşıyla aracıyla hareket halindeyken durdurulduğunu ve kimliğinin istendiğini anlatarak, "Polis memuru bana aracın yakalaması olduğunu söyledi. Borcum vardı. Aynı zamanda şeker hastasıyım, şekerim yükseldi ve panikledim." şeklinde savunma yaptı.
O esnada polis memurunun kafasının aracının içerisinde olmadığını savunan B.S, bir anda gaza bastığını ve polis memuru B.Y'nin araca tutunduğunu iddia etti.
B.S, panikle olay yerinden uzaklaştığını belirterek, "Pişmanım, böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Özür diliyorum." ifadesine yer verdi.
Müşteki avukatının sorusu üzerine sanık B.S, "Ben meclis kartını kullanmadım. Kart camın ön kısmında değildi." ifadesini kullandı.
Söz verilen polis memuru B.Y. ise olay günü uygulama yaptıklarını, telsizden 06 CHP 50 plakalı aracın şehir içinde aşırı hız yaptığını ve cezalandırılması için durdurulmasının istendiğini söyledi.
Bunun üzerine uygun bir şekilde aracı durdurduğunu anlatan B.Y, "Aracın sorgusunu yaparken otomobilin yakalaması olduğunu fark ettim. 'Beyefendi aracınızın yakalaması var, bilginiz var mı?' diye sordum. Kendisi de camın ön kısmında bulunan meclis kartını göstererek; 'Bilgim var, bırak gideyim.' dedi. İşlem yapmak için aracı bağlamam gerektiğini söyledim. Bu esnada sanık kolumdan tutarak aracı hareket ettirdi." diye konuştu.
Polis memuru B.Y, şüphelinin aracını kendisinin tutmadığını belirterek, "Sanığın beni bırakmasıyla yere düştüm, başımı yere çarptım. Meclis kartını camın önünde gördüm. Şikayetçiyim." dedi.
Tanıkların ifadesini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanması halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



AA
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