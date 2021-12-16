Kültür Bakanı Kurtulmuş’a açık mektup

TRT’nin iç yapımı olarak gerçekleştirilen, Numan Kurtulmuş beyin TRT’den sorumlu Bakan olduğu dönemde yapılmasına karar verilen belgeseli dikkatle takip ettim. Belgesel gerçekten başarılı, Ordu’nun tarihi, kültür ve turizm değerlerini çok iyi tanıtıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi şiir tadında Ordu’yu ekrana getiriyor. Belgeselde çok önemli bir eksikliği tespit ettim bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Ayrıca Kültür bakanı sayın Prof.dr Numan Kurtulmuş beyinde dikkatine de sunmak istiyorum.

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ NEDEN UNUTULDU?

Ordu’nun en önemli kültür ve tarih turizmindeki yeri Ordu Eski Pazar’da kurulan Bayramlı ve Hacı Emiroğlu beylikleridir. Bugün başta Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Rize ve Artvin olmak üzere Bölgede Türk-İslam medeniyetinin gelişmesinde Ordu Eski Pazar’da kurulan Bayramlı ve Hacı Emir Beylikleri ve tarihi eski Pazar bölgesinin çok önemli rolü var.