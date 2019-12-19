“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye”

Kültürel zenginliğimizi vurgulamak amacıyla

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “

” temalı etkinlik, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç, daire müdürleri, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.





Aksoy ve protokol üyeleri, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sergileri gezdiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç’un konuşmasının ardından Vali Aksoy yaptığı konuşmalarında; “Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün organize ettiği bu etkinlikte sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyeti duyuyorum. Uluslararası göç; maalesef gelişen, büyüyen, farklı noktalara ulaşan dünyamızda hala önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Çeşitli gerekçelerle bulundukları toprakları terk etmek zorunda kalan insanları bu yüzyılda da görüyor ve tanıklık ediyoruz. Ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar, gelir düzeylerindeki adaletsizlikler ve birçok siyasi, ekonomik nedenler insanları bulundukları noktalardan farklı noktalara doğru göç etmek zorunda bırakıyor. Bu noktada özellikle son yıllarda da Türkiye olarak bu uluslararası göçe konu olan ülkelerin başında da ülkemiz geliyor. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden insanlara ev sahipliği yapmakla birlikte özellikle son yıllarda komşumuz Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan bir çok Suriyeli insanımıza da Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Tük milleti kucak açmıştır.

Ülkemizde 190’ı Aşan Ülkeden 5 Milyonu Aşan Göçmene Ev Sahipliği Yapıyoruz.

Geçmişten gelen geleneksel kültürümüz ve bakış açımızla bu davranışı bugünde sürdürüyoruz. Bugün ülkemizde 190’ı aşan ülkeden 5 milyonu aşan göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Kocaeli’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler var. Toplam sayı bugün itibariyle 55 bin 546’dır. Bu Suriyeliler ağırlıklı olarak Darıca ve Gebze ilçemiz olmak üzere ilimiz genelinde yaşamlarını sürdürmektedir. Suriyeli insanlarımızın çocuklarından okul çağında olanların 9 bin 519’unu okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hatta açık liseye alarak eğitimlerinin aksamaması yönünde yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlimizde 9 bin 184 ikamet izni bulunan yabancı yaşamaktadır. Bunların 1653’ü aile, 1023 öğrenci, 4674 kısa dönem, 751 uzun dönem, 56 insani ve 1027 kişide çalışma izni alarak ilimizde ikamet etmektedir. Uluslararası koruma altında olan 275 yabancı Kocaeli’de yaşamaktadır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de Kocaeli halkı dışardan gelen yabancılara ev sahipliği yapmakta, onlarla dostluk ve barış içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Hepimiz biliyoruz ki hiç kimse bir zorunluluk hissetmezse yaşadığı toprakları terk etmez. Terk etmek zorunda kalıyorsa mutlaka özel ve önemli bir nedeni vardır. Tarihte soydaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durumlar nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Bugün onlara da Türkiye kucak açtı ve sahiplendi. Onlarda ülkemize gelerek, çalışarak ülke ekonomisine katkı verecek birçok çalışma içerisinde yer aldılar. Toplum olarak bu herkesi kucaklayan anlayışımızı bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. İlimizdeki göçmenlerin sorunlarının en aza indirilmesi ve çözüme kavuşturulması konusunda başta Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ile bütün kurum ve kuruluşlarımız işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz büyük bir özveri içerisinde yabancılara dönük çalışmaları büyük bir gayretle devam ettiriyor. Üniversitelerimiz Kocaeli için önemli bir değer. Üniversitelerimizde okumaya gelen yabancı öğrencilerimiz var. Bunlarda kentimize ayrı bir renk ve hava katıyor. Bundan da ayrı bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu öğrencilerimizin burada eğitimlerini alarak aynı zamanda Türk kültürüne ve Türkçeye olan yakınlıklarını da daha üst noktalara taşımaları bizler için oldukça önemli. Bu özel günde göçe konu edilirken yaşamını kaybetmiş bütün insanları rahmetle anıyorum” dedi.

Uluslararası Göçlerin hikayelerinin anlatılmasının ardından yabancı öğrencilerin sergilediği Zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy programın düzenlenmesinde katkı sunan 20. Dönem Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan’a plaket verdi.

Yabancı öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Korosunun seslendirdiği şarkılar büyük ilgi gördü.