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Kurban Satış Yerleri İçin Kuralar Çekildi

Çayırova'da kurban satış yeri için kura çekimi yapıldı. Toplamda 163 çadır yeri için yapılan kura çekiminde hayvan pazarında satış yapacak esnafın yerleri belirlenmiş oldu.

Kurban Satış Yerleri İçin Kuralar Çekildi

07 Haziran 2023 Çarşamba 11:37

 Bu yıl Akse Mahallesi’nde kurulacak kurban pazarı için çekilişe katılan esnafın satış yerleri belli oldu. Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Uyar ve kurban pazarı esnafı katıldı. 
 Çadır alanlarına taleplerin fazla olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Arıkboğa, "Çayırova Belediyesi olarak yıllardan bu yana kurban satış alanı ve kesim yeri hizmetini vermeye çalışıyoruz. Bu sene çadır alanımız için çok fazla talep oldu. Bu sene kurban yerleri için ilanımızı duyurur duyurmaz 163 çadır tamamlandı. Bizim kurban satış alanlarımızda geçen yıllarda olduğu gibi duş yerleri, tuvalet, mescit, çay, kahve ve yemek hizmeti sunabilecek başka bir alanımız var" dedi. 
  Konuşmanın ardından kurban yerleri için kura çekimi gerçekleşti. 
 


İHA
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