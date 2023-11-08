KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ'NİN ALANYA ZİRVESİNDEN NOTLAR





Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Küresel Medya Buluşması’nın 3’üncüsü, 32 ülkeden 250 dolayında gazetecinin katılımıyla 2 ve 5 Kasım 2023 tarihinde yapıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Küresel Medya Buluşması’nın 3’üncüsü, 32 ülkeden 250 dolayında gazetecinin katılımıyla 2 ve 5 Kasım 2023 tarihinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan ilk basın meslek kuruluşu olan tarih ve kültür kurulu başkanlığını yürüttüğüm Küresel gazeteciler konseyinin 2023 yılı Alanya Zirvesi'nden notları bugün sizlerle paylaşmak istiyorum

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Geleneksel hale gelen ve ilk ikisine de Alanya’nın ev sahipliği yaptığı 3’üncü Küresel Medya Buluşması bir dizi etkinlikten oluşuyor. Türkiye’den KGK üyesi 200’e yakın gazeteci ile 31 ülkeden 50 kadar üye ve konuk gazetecinin katıldığı buluşma kapsamında Alanya’da tarihi mekanları gezildi başkanlar ve yönetim kurulu İle yerel medya ve dış medya toplantıları yapıldı.

Çalıştaylar sunumların yapıldığı küresel gazeteciler konseyi başkanlar kurulu toplantısında tarih ve kültür kurulu başkanı olarak bende bir konuşma yaptım.

RUSYA’DAN ÜST DÜZEY KATILIM

Alanya’daki buluşmaya Kazakistan, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerinin yanısıra Rusya’dan en üst düzeyde 10 gazeteci katıldı Rus gazetecilerin ünvanları ve isimleri şöyle: TASS Uluslararası İşbirliği Departmanı kıdemli uzmanı, WARP Vakfı Program ve Projeler Daire Başkanı Tatiana Efremova, WARP (Dünya Rus Medya Konseyi) Vakfı Direktörü Alexander Klein, Komsomolskaya Pravda Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Mammontov, “Moscow Speaks” Radyosu Genel Müdürü Pavel Negoitsa, Rossiyskaya Gazetesi Genel Müdürü Alena Poptapkina, TASS Ajansı Uluslararası İşbirliği Direktörlüğü Asya Departmanı Kıdemli Uzmanı Yuliya Sharifullina, TASS Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, Dış Politika Bilgi Servisi ve Yabancı Medya Kuruluşlarıyla İlişkiler Daire Başkanı Lyubov Sakhno, Finnish Gazetesi Şef Editörü ve WARP Başkan Yardımcısı Vladimir Gusatinsky, TASS Ajansı Dış İlişkiler Editörü ve Rusya Dışişleri Bakanlığı özel raportörü Ramina Zeinalova ve Ezhednevnye Novosibirsk Gazetesi Şef Editörü Jamila Allahverdioyeva.

KGK TAM KADRO

Alanya buluşmasına KGK yaygın, yerel ve dış medya meclislerinin üyelerinin tamamına yakını katılıyor. Ayrıca, KGK’nin 79 il temsilcisinden 60’a yakını ile 65 dış ülke temsilcisinden 30’a yakını katılıyor. Buluşma kapsamında yarın öğleden sonra başlayacak Çalıştay öncesinde, öğleye kadar KGK’nin seçilmiş kurulları toplantılarını yaparak çalıştay gündemini oluştudu. mesleki ve sektörel raporları istişare edildi. Çalıştay’da mesleki sorunlar ve çözüm yollarının yanısıra çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirilirken, yerli ve yabancı gazetecilerin de katılımıyla sektörel ve toplumsal işbirliği ve dayanışma olanakları ele alınacak. Konuk gazeteciler, Türkler Mahallesi’nde konumlanan 5 yıldızlı Eftelia Marin Otel’de her şey dahil konseptiyle 3 gece konakladı.

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİNİN MEDYA ZİRVESİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN SONUÇ BİLDİRGESİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin geleneksel hale gelen Küresel Medya Buluşması’nın üçüncüsü 2-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Alanya’da başarıyla tamamlandı.

KGK ev sahipliğinde 32 ülkeden yaklaşık 50 yabancı gazeteci ile Türkiye’den yaklaşık 200 yerel ve yaygın medya mensubunun katıldığı buluşmanın son gününde 3’üncü Küresel Medya Çalıştayı yapıldı. Dev buluşma, çalıştayın ardından Gala Gecesi ve Küresel Başarı Ödülleri töreni ile sona erdi. Alanya Eftelia Marin Otel’de gerçekleşen etkinliklerin 3’üncü günündeki çalıştayda, 200’e yakın yerli ve yabancı gazetecinin katılımı ile ulusal ve uluslararası ölçekte birçok önemli konu gündeme alındı. Simültane tercüme ile İngilizce ve Rusça dillerinde yabancı gazetecilere online çeviri imkanı sunuldu. Çalıştayın son bölümünde KGK seçilmiş kurul ve meclislerinin yaptığı toplantılarda da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla kamu diplomasisine katkı verecek alanlar belirlenerek gerekli planlamalar yapıldı ve 2024 için yol haritası çizildi.

YEPYENİ PROJELER







KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu karma toplantısında, Yaygın Medya Meclis Başkanvekili Ünsal Karabulut, Yerel Medya Meclis Başkanı Ümit Babacan, Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Savaş Çokduygulu, Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Sekreter Yardımcısı Benan Kepsutlu, Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Nalan Yazgan, Hayati Arıgan, Ecem Toplar, Hacı Odabaş, İbrahim Aslan ile Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Denetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Etik Kurulu Başkanı Duran Özkan, Onur Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, Uzlaşma Kurulu Başkanı Kemal Özdilek, Siyasi İşler Kurulu Başkanı Deniz Büstani, Proje Geliştirme Kurulu Başkanı Ahmet Külekçi, Dijital Medya Kurulu Başkanı Tolga Yenigün ve Kültür ve Tarih Kurulu Başkanı İsmail Kahraman’ın katılımı ile Konsey’in bir yıllık çalışmaları ele alındı. Kamuoyunda oluşan olumlu ve olumsuz algılar ile konseyin gelecek dönem projeleri tartışıldı ve gerekli adımların atılması konusunda karar alındı. Kısa zamanda büyük fedakârlıklarla elde edilen başarıları gölgelemek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiği belirtilerek, kamuoyu önünde yapılan haksız ithamlarla ilgili en iyi cevabın daha çok çalışma ve faaliyet yapılması gerektiği konusunda uzlaşıldı.

“ŞARDAN SERBEST BIRAKILMALI”

Yaygın Medya Meclisi üyemiz Tolga Şardan’ın gazetecilik faaliyeti yaptığı belirtilerek bir an önce serbest bırakılması gerektiğinin altı çizildi. HEGEM Vakfı ile birlikte yürütülen Şiddetle Mücadele konulu çalışmalara ilişkin plan ve programlar hakkında bilgi verilerek ilerleyen sürece ilişkin yol haritası belirlendi. Basın İlan Genel Kurulu’nda görev yapan Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in gazetecilerin sorunlarını dile getirmesinin etkisini artırmak adına yerel ve yaygın medyanın yaşadığı mesleki problemlere ilişkin yapılan öneri ve uyarılar hakkında farkındalığı artırmak için basın açıklamaları, tanıtım ve programlar yapılması kararlaştırıldı.

MOSKOVA SES GETİRDİ

KGK tarafından Moskova’ya gerçekleştirilen ve TASS ajansının ev sahipliğindeki üst düzey ziyaret ve kabulün Rus basınında Türk-Rus ilişkileri noktasındaki etkisinin fark edilir biçimde gündeme gelmiş olmasına vurgu yapılarak KGK’nın çabalarının sonuç verdiği konusunda oluşan konsensüse göre ziyaretlere devam edilmesi konusunda karar alındı.

ULUSAL GAZETECİLİĞE ÇITA ATLATILACAK





Yaygın Medya Meclis toplantısı Başkanvekili Ünsan Karabulut başkanlığında Genel Başkan Yardımcısı Bülent Aydemir ile Meclis üyeleri; Süreyya Güngör, Yakup Aslan, Ecem Toplar, Neşat Gündoğdu, Muhammed Vefa Özalp, Yaşar Önel, Olgunay Köse, Emin Demirel, Ferhat Yıldırım, Esra Öztürk, Hayati Arıgan, Tolga Yenigün, Bekir Nazım Ada ve Hasan Çölmekçi’nin katılımıyla gerçekleşti. Ulusal haber ajansı kurulması konusunda ortaya konulan plan ve projeler değerlendirilerek konunun olgunlaştırılması için çalışılmasında noktasında uzlaşıldı. Gazetecilerin tecrübe aktarımını etkin hâle getirecek ve yeni mezun gazetecilerin saha deneyimi eksikliğini giderecek Mentorluk uygulamasının hayata geçirilmesine karar verildi. Birincisi düzenlenen Küresel Medya Okulu’nun yeni üniversite işbirlikleriyle Ankara’ya da uzanacak eğitimlerin başlaması konusunda yol haritası belirlendi. Küresel Medya Buluşmaları’nın icra edilmesi amacıyla yapılan görüşmelerde yakın zamanda özel ve önemli içerik ve konuklarla toplantıların başlaması noktasında anlaşıldı. İşsiz gazetecilerin iş bulması amacıyla KGK’nın aracılık misyonu oluşturma ihtimalleri değerlendirildi ve konunun olgunlaştırılması konusunda ortak kanaate varıldı. Yeni medya uygulamalarında Konsey'in varlığını artıracak röportajlarla yer alma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis üyesi Tolga Şardan’ın tutukluluk hâli nedeniyle toplantıya katılamamış olması not edilerek gazetecilik faaliyeti dolayısıyla üyemizin tutukluluk hâlinin devam etme gerekçesinin yeterli olmadığı belirtildi.

KAMU DİPLOMASİNE KATKI

Dış Medya Meclisi, Başkan Elşad Eyvazlı yönetiminde yerli ve yabancı meclis üyeleri ve bazı dışı ülke temsilcileri; Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın, Anisa Bahiti, Adil Elmas, Adnan Akfırat, Alparslan Düven, Orhan Akyüz, Nalan Yazgan, Deniz Büstani, Benan Kepsutlu, Ardan Zentürk, Majdi Tall, Dmirtri Kalak, Devadeep Purohit, Ali Hançerli, Özgür Zentürk, Nilüfer Yavuz, Caner Aktürk, Ziya Uzeyir, Elif Ören, Ahmed Halabi Salih, Nyamdari Baigalmaa, Alihan Pehlivan, Emir Abdurrahman Bulut, Sedat Azizoğlu, Avtandil Otinashvili, Ahmed Halabi Salih, Allahverdiyeva Jamila, Khatayi Azizov, Nizaya Bissenova, Nuriye Kuat, Zarina Kuatova, Nurbek Daurenbekov, Raikhan Rakmetova, Zhansaya Shynggyskhankyzy, Djumaev Khamza, Efremova Tatiana, Gusatinsky Vladimir, Alexander Kleyn, Potapkina Alena, Sakhno Liubov, Ekaterina Gündüz, Zeinalova Ramina, Kulakova Brannerud Vera, Yegane Hajiyeva ve Ertan Birinci'nin katılımı ile gerçekleşti. 67 ülkede örgütlü olan KGK üyelerinin etkileşimlerini artırması konusunda uzlaşı sağlandı. Temsilci bulunan ülkelerde Türkiye’ye ilişkin gündemin ortaya çıkması konusunda hassas davranılması ve Türkiye’nin kamu diplomasisine daha fazla katkı sunulması kararlaştırıldı. Hindistan Temsilcisi’nin “Atatürk’ün kurduğu ülkeye gelmek çocukluk hayalimdi. Bu hayalimin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum” ifadesi ile Rusya'dan katılan gazetecilerin "Yüzyıllarca Osmanlı ile savaşan Rusya'nın şimdi strstejik ortaklık ve iş birliği noktasına gelmesi memnuniyet verici bir durum..." ifadesi Türkiye'nin etki alanının görülmesini sağlayan önemli örnekler olarak not edildi.

MESLEK ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİ







Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in de iştiraki ile Yerel Medya Meclis Başkanı Ümit Babacan’ın başkanlığında il temsilcileri ve meclis üyeleri; Lütfi Karakaş, Yusuf Ziya Çakır, Savaş Çokduygulu, Celil Acar, Nihat Aydın, Bilal Güley, Murat Çiçek, Aydın Tatar, Suat Deniz, Ercan Arslan, Yusuf Tortop, Mustafa Efe, Hacı Odabaş, Serap Karaoğlu, İzzet Sarı, Metin Kösedağ, Sait Yanık, Murat Dönmez, Duran Özkan, Abdullah Biçer, İsrafil Avcı, Cenap Kürümoğlu, Kemal Özdilek, İkram Kali, Özkan Karakaya, Mustafa Demir, Cabbar Şıktaş, Faruk Aktemur, Cemal Kaplan, Şerife Türkeş, Esra Aksu, Tarık Yılmaz katıldı. Ayrıca il temsilcileri; Mehmet Yarma, Mustafa Ahmet Oktay, Orhan Kaplan, İrfan Hoşafçıoğlu, Mehmet Çakan, Orhan Doğan, Mustafa Doğan, Adem Yılmaz, Mahmut Özbalcı, Serkan Tatlı, Adnan Avuka, Hayati Nizamoğlu, Muhammer Başer, Ayhan Mergen, Celal Çiftçi ve İsmail Topal’ın katılımı ile gerçekleşti. Pandemi sürecinde ara verilen il il ve bölge toplantı programlarının yeniden yapılması ve yapılacak il toplantılarının planlanması konusunda uzlaşıldı. KGK'nin BİK'teki varlığını güçlendirme konusunda yapılabilecekler üzerine istişarelerde bulunuldu. Yazılı basında ve internet medyasının kamunun çeşitli faaliyetlerinin resmi ilanlara katılması noktasında haberleştirerek farkındalık oluşturması konusundaki fikirler değerlendirildi. KGK üyelerinin çoğunluğu dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında toplu alım yoluyla indirim avantajı sağlanacak imkânlar gündeme getirildi. KGK önderliğinde diğer gazeteci meslek örgütleri ile ortak sorunlarla birlikte mücadele etmek amacı ile iletişim kurularak birlik çağrıda bulunulması ve güçlü basın birlikteliğinin sağlanması konusunda ortak karar alındı. KGK üyelerinin hukuki yardım almasını sağlamak adına bir hukukçunun görevlendirilmesi konusunda karar verildi. Dijital çağ haberciliğinde yapılması gerekenler konusunda illerde eğitim ve seminerler düzenlenmesi gündemi üzerinde istişareler yapıldı.

KEMİKLEŞEN SORUNLARA ÇÖZÜMLER ARANDI

Meclis ve Kurul toplantılarından sonra yapılan Çalıştay,15.00'deki Gazze ve KGK kayıpları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim açılış konuşmasında mesleki konularda bilgiler verdi ve özellikle Gazze’de yaşanan drama ve gazetecilerin öldürülmelerine dikkat çekerek uluslararası toplumu duyarlı olmaya davet etti. Daha sonra konseye emeği geçenlere plaketleri takdim edildi. "Şiddetle Mücadelede Medyanın Önemi ve İşlevi" konulu panel ile devam eden çalıştayda, Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı Başkanı Adem Solak, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ve Doç. Dr. Sultan Özeren KGK’nin paydaş olduğu projeyle ilgili bilgi verdiler. Çalıştay, Cesurhan Taş'ın "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Basınından Türk Medyasına" konulu sunumuyla devam ederken Prof. Dr. Levent Eraslan , "Medyanın Sorunlu Alanları ve Çözümleri" konulu sunum yaptı. KGK Genel Başkan Yardımcısı Bülent Aydemir'in sunumu ise "KGK Medya Örgütlenmesinin Neresinde?" sorusuna yanıt verdi. Çalıştayın ikinci oturumunda KGK seçilmiş kurullarının (Onur, Uzlaşma, Eğitim, Sosyal İşler, Kültür ve Tarih, Siyasi İşler, Proje Geliştirme, Dijital Medya, Danışma, Denetim, Etik) başkanları yaptıkları toplantılara ilişkin bilgilendirmeler yaparken Yaygın, Yerel ve Dış Medya meclis başkanlarının raporları görüşüldü. Çalıştay, saat 18.00'de genel başkan Mehmet Ali Dim'in değerlendirme ve kapanış konuşmasının ardından sona erdi. Çalıştayın sonuç bildirgesinin oluşturulan komisyon tarafından kaleme alınarak birkaç gün sonra açıklanmasına karar verildi.

GALA GECESİ

Bu yıl 3’üncüsü yapılan ve yine Lonicera World Otel’in balo salonunda Televizyon Gazetecisi ve KGK Genel Sekreter Yardımcısı Benan Kepsutlu’nun başarılı sunumuyla gerçekleşen Küresel Başarı Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu Gala Gecesi, Ekotürk TV ile birlikte 24 ayrı TV kanalından canlı yayınlandı. Yerel ve ulusal birçok konuğun protokolde yer aldığı geceye MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ile Alanya Kaymakam Vekili Orhan Altun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Alanya protokolü tam kadro katıldı. Milletvekili Başkan gecede bir konuşma yaparak, medyanın önemine değindi ve KGK için övgü dolu sözler kullandı. Başkan Yücel de Alanya için yapılan organizasyonun tanıtıma katkısından bahsetti.

VE ÖDÜLLER

Ülkemize ve medeniyetimize değer katan birçok isim de ödül aldı. İlk ve tek uzaya çıkan Türk ve Müslüman olan Kazak Kozmonot Toktar Ebubekirov Küresel Bilim Ödülü'nü Miletvekili Başkan’dan alırken, Dünya şampiyonu Kadın Milli Voleybol Takımı adına Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'a Küresel Spor Ödülü’nü Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu takdim etti. Yunus Emre Enstitüsü adına Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş’e Türk Dünyası Ödülü’nü Başkan Yücel verirken, Haber Global adına Genel Koordinatör Serdar Akdoğar'a Küresel Medya Ödülü’nü KGK Genel Başkanı Dim sundu. Deprem bölgesine hibeyle çok sayıda mobil hastane kuran TURMAKS adına Ali Kemaloğlu'na Küresel İnsani Yardım Ödülü’nü EKOTÜRK TV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir verirken, Küresel Turizm Tanıtım Ödülü Turizm Duayeni Hüseyin Baraner'e Corendon Airlines sahibi Yıldıray Karaer tarafından takdim edildi. 550’den fazla konuğun katıldığı gala gecesi çeşitli etkinliklerle son buldu.