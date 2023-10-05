‘’Küresel Meselelerde Birlikte Hareket Etmeliyiz’’

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) “Dayanıklılık ve Ötesi” ana temasıyla düzenlediği Marmara Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF23) 4 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Küresel meselelerde cevap vermede elimizdeki kurumların ve karar alma mekanizmalarının yetkinliğinin ne kadar önemli olduğunu ve bu yetkinliği sağlamada birlikte hareket etmenin önemini anladık” şeklinde konuştu.

148 OTURUM, 386 KONUŞMACI

148 oturum, 21 gezi programı ve 386 konuşmacı ile kentsel meseleleri belediye başkanları, uygulayıcılar, akademi ve sivil toplumun katılımıyla tartışmaya açan MARUF23, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Açılış oturumunda Kentsel Dönüşüm Danışmanı & Viyana Eski Belediye Başkan Yardımcısı Maria Vassilakou ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da konuşmacı olarak yer aldı.

ŞEHİRLERDE DAYANIKLILIK VE ÖTESİ

Başkan Büyükakın, yaptığı açılış konuşmasına şu sözlerle başladı; “Bu yılki MARUF’ta dayanıklılık ekseninde konuşmak istedik. Dayanıklılığın da ötesinde kavramlara ihtiyacımız olduğunu gördük ve bu yüzden ana başlığımızı “Dayanıklılık ve Ötesi” olarak belirledik. Dayanıklı şehir dediğimizde bir şokla karşı karşıya kaldığında o şoka karşı mukavemet gösterebilecek bir şehri konuşuyoruz. Şehrin hangi tür risklere maruz kalabileceğinin tahminlerini yapmak zorundayız. İklim krizi, gıda krizi, deprem riskleri, hepsini tahmin edebilir miyiz? İnsanlık tarihi gösteriyor ki birçok hata yapmışız. O nedenle ön görmeyi mümkün hale getiren, öğrenen yapılar inşa etmeliyiz. Hem ödülü hem cezayı öngören açık sistemler inşa ettiğinizde öngörülebilir hale getirilmiş sistemler inşa etmiş olursunuz.”





“HATALARDAN ÖĞRENEREK DAYANIKLI OLURUZ”

Hatalardan öğrenmenin sistemleri dayanıklı hale getirdiğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Sistemin iyi olanı teşvik edici, kötü olanı caydırıcı bir açık sistem olarak inşa edilmesi halinde belirsizliği olabildiğince öngörülebilir hale getirmiş olursunuz. Yönetimsel açıdan baktığınızda dayanıklılık için açık bir sisteme ihtiyacımız var. İyi uygulamaları teşvik eden kötü uygulamaları cezalandıran bir sisteme ihtiyacımız var. Karmaşıklaştırmak yerine detaylandırmak lazım. Basit güzeldir” ifadesini kullandı. Etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı.





DÜNYA BÜYÜKŞEHİRLER GÜNÜ KUTLANACAK

MARUF kapsamında 7 Ekim’e kadar paneller, söyleşiler, İstanbul içinde rehberli turlar, sergiler, kent sineması kapsamında film gösterimleri ve kent kütüphanesi gibi etkinlikler düzenlenecek. Metropolis ve UN-Habitat iş birliğinde düzenlenen 7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü bu yıl MARUF23 kapsamında Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde kutlanacak ve "Kent ve Ötesi: Doğa Metropolleri Nasıl Dönüştürebilir?" başlığıyla düzenlenecek. İklim değişikliği, doğal afetler ve çevresel eşitsizlikler, dünya çapında büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca insanın yaşamı ve geçim kaynağı için ciddi tehditler oluşturuyor. Peki, bu tehditlere karşı doğayı bir ilham kaynağı olarak kullanabilseydik ne olurdu? Bu yılın teması olan "Metropollerde Doğanın Gücü" bu soruya odaklanıyor. MARUF23’te de metropollerde doğanın gücüne odaklanacak ve yerel, ulusal ve uluslararası boyutta liderlerin katılımıyla doğa temelli çözümler üzerine çeşitli tartışmalar gerçekleşecek. Detaylı bilgi www.marmaraurbanforum.org adresinden alınabilir.









