KURTULMUŞ ve GÜZELOĞLU SEKA'da

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Vali Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, TRT’de yayınlanacak olan Sultan Abdulhamid’in Padişahlığının anlatıldığı “Payitaht Abdulhamid ” isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı Seka Film Platosunu ziyaret etti ve dizinin başrol oyuncuları bir araya geldi.

Ziyarete, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz katıldılar .