KURTULMUŞ ve GÜZELOĞLU SEKA'da

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Vali Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, TRT’de yayınlanacak olan Sultan Abdulhamid’in Padişahlığının anlatıldığı “Payitaht Abdulhamid” isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı Seka Film Platosunu ziyaret etti ve dizinin başrol oyuncuları bir araya geldi.
Ziyarete, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz katıldılar.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un dizi platosu ile atölyeleri inceleyip yetkililer ve dizi oyuncularıyla bir süre görüştükten sonra yaptığı konuşmalarında; “ Burada çok değerli bir proje hayat bulacak ve seyircinin de gerekli desteği vereceğini ümit ediyorum. Türk tarihinin yakın dönemi büyük zaferlerin olduğu, alt üst oluşların, çok ihanetlerin olduğu çok çok önemli bir dönem. Binlerce yıllık Türk tarihi içerisinde ve özellikle Anadolu toprakları içerisindeki en zor en karmaşık ama tarihi bilgi bakımından da çok zengin bir dönem. O döneme ışık tutması bakımından bu dizi önemli bir dizi olacak. Sultan Abdulhamid Han’ın objektif bir şekilde Türk kamuoyuna yansıtılması ve böylesi önemli ve güzel bir dizi ile gündeme getirilmiş olması bir bakıma bizim yakın tarihimizi daha iyi anlama çabalarımızın parçası olarak görülmesi gerekir. Özellikle TRT’ye teşekkür ediyorum. Böyle bir dizinin yayınlanmasına ve yapılmasına ön ayak olduğu için. Hazırlığın mükemmel son derece profesyonelce olduğunu gördüm, bundan da ayrıca memnuniyet duydum. Buradaki binalar, kostümlerin her birisi o döneme uygun bir şekilde en ince detaylar göz önüne alınarak yapılmış. Türk seyircisinin keyifle izleyeceği, ibret dolu ince detaylar göze alınarak yapılmış diyen” Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, dizinin seyirciden gerekli karşılığı bulacağını belirtip, hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunmalarının ardından dizi teknik ekibini ve oyuncuları tebrik etti