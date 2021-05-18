Kurtuluş Savaşı Tarihinde Bandırma Vapuru Ve Kurtuluş Yolu

19 Mayıs 1919 Kurtuluş savaşı tarihimizin dönüm noktasıdır .

Korona virüsü vebasına karşı devlet ve millet olarak üçüncü dünya savaşı verdiğimiz bu günlerde 19 Mayıs gençlik ve spor bayramında da evlerde olacağız bayram coşkusu evlerden kutlanacak Kurtuluş savaşı tarihini gençlerimize çok iyi anlatmak gerekiyor 19 Mayıs 1919 da Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun dan Amasya’ya gittikleri tarihi yol milli park ilan edilerek gelecek kuşaklara emanet edildi

Kurtuluş Yolu

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere 18 arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919 sabahı Bandırma vapurun dan inerek Samsun’a ayak bastığı iskele aslına benzer şekilde yeniden düzenlenip Bandırma vapurunun benzeride yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının iskeleye çıkışları ve onu karşılamaya giden Samsun halkı, balmumu tekniği ile birebir ölçülerde özel olarak heykelleştirildi. Samsun’dan Amasya’ya giden tarihi yol tesbit edilerek Kurtuluş Yolu adı ile tarihi milli park ilan edildi bu yolu gezerken Kurtuluş Savaşımızın başlangıç anına da şahitlik edilmiş olacak

Bandırma Vapuru