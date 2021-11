Kurtuluş Savaşında Kocaeli Ve Sakarya Bölgesinin Yeri Ve Önemi

ve gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 27 Kasım 2021 tarihli makalem .

1. Dünya Savaşı döneminde 7 Nisan 1917’de İhsan-ı Hüda adlı mavnanın Karasu açıklarında düşman denizaltısı tarafından batırılmıştı. Karasu açıkları böyle pek çok batığı sularında barındırmaktadır.

İstiklal Savaşı’nda başarının en önemli sebeplerinden birinin silah ve cephane temini meselesi olduğu bir gerçektir. Bu hususta gösterilen büyük başarıyı inkar etmek mümkün değildir. Düşman işgali altında bulunan bir memlekette, bilhassa İstanbul’da kaçakçılık teşkilatı kurmak, Anadolu’nun ihtiyacı olan her türlü, her çeşit silah ve cephaneyi bu şartlar altında nakletmek son derece güç bir işti. Ancak ölüm dahil her türlü tehlikeyi göze alan vatan evlatları, kurdukları mukavemet ve istihbarat teşkilatlarıyla gerekli tedbirleri almış, ellerindeki mevcut imkanları sonuna kadar kullanarak Anadolu’ya silah, cephane, mühimmat ve subay kaçırmışlardır. Bunun en güzel örneklerinin görüldüğü merkezlerden biri de İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan güzergahta yer alan Karasu kazası idi.

​Türk ordusunun büyük mücadeleyi kazanabilmesi için önemli sayıda insan ve cephaneye ihtiyacı vardı. Bunu sağlamak için uygulamaya konulan tedbirlerin en önemlisi, İstanbul’da İtilaf Devletlerinin elinde bulunan çok büyük miktardaki silah ve malzemeyi Anadolu’ya kaçırmaktı.

Milli mücadele yıllarında İstanbul’dan yüklenen motor ve takaların yüklerini boşalttıkları limanların en önemlilerinden biri Karasu limanıydı. İstanbul’dan yüklenip Karadeniz yolunu izleyen bu motor ve takalar yüklenen askeri teçhizat ya da asker gücü Karasu limanı vasıtasıyla Anadolu’ya ulaştırabiliyordu.

​İstanbul'un işgali üzerine Heyet-i Temsiliye bir müddet için İstanbul'daki Hükümet ve yabancı makamlarla her türlü irtibatın kesilmesini istediği gibi Millî Hareket taraftarı olanları da Ankara'ya davet etti. Diğer taraftan İşgal sonrasında İtilaf Kuvvetleri'nin yoğun bir şekilde Millî Hareket taraftarlarını tutuklamaya başlamaları üzerine İstanbul'dan Anadolu'ya geçişler de hızlanmıştı. İşte bu geçişlerin önemli bir kısmı Kocaeli Menzil Teşkilâtı vasıtasıyla içerisinde Karasu’nun da yer aldığı Kocaeli Menzil Hattı üzerinden sağlandı. Bu hattan Anadolu'ya geçişte kullanılan ilk merkezlerden biri, İngilizler öğrenip basmalarına kadar İtalyanların kontrol sahasında bulunan Sultantepesi'ndeki Özbekler Tekkesi idi. Yani Anadolu'ya geçecek olanlar ilk irtibatı Üsküdar Jandarma Komutanı Remzi Bey ve Özbekler Tekkesi Şeyhi Ata Efendi vasıtasıyla kurmaktaydı. Remzi Bey Anadolu'ya geçen yolcuların güvenliğini Tepeviran Köyüne kadar sağlamakta, burada yolcuları Yeni bahçeli Şükrü Bey'in birlikleri teslim almakta ve onları Adapazarı'na kadar ulaştırmaktaydı. Burada yolcuları Kaymakam Tahir Bey karşılamakta ve onları yol durumuna göre ya Hendek Üzerinden karayoluyla ya da Geyve Üzerinden demiryoluyla Ankara'ya göndermekteydi. Ancak bir müddet sonra bu durumdan haberdar olan İngilizlerin baskını üzerine, baskını önceden haber alan başta tekke şeyhi Ata Efendi olmak üzere Tekkedekilerin tümü Ankara'ya gidecektir. Bundan sonra İstanbul'dan Ankara'ya geçişler yine bölge üzerinden Menzil Teşkilâtı vasıtasıyla değişik yol ve merkezlerden gerçekleştirildi.