KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN CUMHURİYET BAYRAMI’NA ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Bugün 29 Ekim 2021, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilan edildiği Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü.

Cumhuriyet Bayramı’nı, 9 gündür kovit salgını ve korona vebası ile mücadele ettiğim hastanedeki odamdan kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun başlangıç noktası Sakarya Zaferi’nden www.sakaryazaferi.com dan kanları ve canları ile milli mücadeleyi kazanan aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’ni canları ve kanları ile kuran Polatlı, Haymana, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Bilecik, Bursa ve Balıkesir bölgesindeki unutulmuş ve sahipsiz şehitliklerimizle ilgili yıllardan beri araştırmalar yapıyor ve belgeseller çekmeye devam ediyorum. Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bu günlerde, ilgili ve yetkilileri şehitliklerimize sahip çıkıp korumaya davet ediyorum.

Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu Kocaeli Gurup Komutanlığı askerlerinin attığını ilk kez haber haline getirip kamuoyu ile paylaştık.

https://www.mavikocaeli.com.tr/milli-mucadele-nin-100-yilin-da-tarihi-arastirma-kurtulus-savasi-nin-son-kursununu-kocaeli-gurup-komutanligi-atti/55773/

Cumhuriyet 29 Ekim’den 9 Ay Önce Kocaeli’de ilan edildi

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 16 Ocak 1923’te ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli’de düzenler. Dönemin önemli gazetecileri ile İzmit’te Kasrı Hümayün Sarayı’nda 6 saat süren basın toplantısı düzenler ve yazılmamak kaydı ile Türkiye’nin idare şeklinin Cumhuriyet ve demokrasi olduğunu ilan eder. Bu konuda Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4771&t=makale

https://www.gazetegebze.com.tr/m/cumhuriyetin-kurulusu-kocaelide-ilan-edildi-makale,1506.html

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3921&t=makale

2019 yılında Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum;

Kocaeli Cumhuriyet Bayramı’nı “Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi” açarak kutlamalıydı

Kocaeli’yi yönetenlerin büyük vefasızlığı

İnsanların kendi kendini yönetme ve yöneticilerini seçmenin adı olan Cumhuriyet’in ilanını kutladığımız bu günlerde önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

Devlet ve millet olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Osmanlı’ndan Cumhuriyet’e bilim teknoloji ve sanayi tarihinin Kocaeli’deki gelişmesini ve neden bugüne kadar Kocaeli’nde bir sanayi müzesinin kurulmadığını sorguluyorum.

Kocaeli Bölgesinde bugüne kadar bakanlık, milletvekilliği, valilik, belediye başkanlığı yapmış yetkili ve yöneticilerimiz başta olmak üzere herkes suçlu.

Kocaeli Bölgesi son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bilim teknoloji ve sanayi bakanlarını çıkaran ilimiz. Nihat Ergün ve Fikri Işık, 180 yıl önce Osmanlı’da ilk özel sanayi kuruluşunun kurulduğu Kocaeli Körfez İlçe Herekeli Bakanlar döneminde kendilerine hem yazılı ve hem de sözlü olarak Kocaeli’ye sanayi müzesi kurulması önerilerimizi dikkate almadılar.

Hereke’nin bir başka devlet adamı vardı. Geçtiğimiz aylarda Van Erciş’te trafik kazası sonucu ölen Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’a her fırsatta sanayi müzesi kurulması önerisinde bulundum. Kocaeli sanayi tarihi ile ilgili hazırladığım Belgeseli sizlerle paylaşıyorum

https://m.youtube.com/watch?v=1T-5sP4XVzk

İnsan eserleri ile yaşar. Baki kalan gök kubbede hoş sedalar bırakmak. Makam ve mevkileri, eser bırakıp hizmet yapmak için vardır. Keşke hem bakanlarımız hem de bakan yardımcımız, Kocaeli iline bilim teknoloji ve sanayi müzesini kazandırsalardı. Keşke 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlandığımız bugün “Kocaeli Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi”nin açılışını yaparak, gençlerimize bilim teknoloji ve sanayi bilinci verebilseydik.

Hereke Kalesi’ne verilen önem neden sanayi tarihimize verilmedi?

180 yıl önce ilk özel sanayinin kurulduğu dünya markası Hereke ipek halıları bugün yok olup gitti. Bir tarihi eser olan ilk fabrika binaları özel bir firmaya satıldı. Bu önemli tarihi eser Hereke’de yok olurken Hereke Kalesi’ne 40 trilyon lira harcanarak yeni bir kale yapılması devletin kaynaklarının nasıl harcanıp israf edildiğini gösteriyor.

Hereke Kalesi’ne 40 trilyon harcanıp yeniden yapılırken, Gebze Eskihisar’daki tarihi kalenin kapılarının kapalı olması, boş durması ise trajik komik bir durum. Yaptığı resimlerle dünyaca ünlü Gebze Eskihisar’daki ressam Osman Hamdi Müzesi yıkılmak üzere Atatürk’ün anıt yapıp ziyarete açılmasını vasiyet ettiği TÜBİTAK alanı içindeki dünyanın tanıdığı ünlü Kartacalı Komutan Anibal Anıt Mezarı’nı Kocaelili yöneticiler bile bilmiyor.

Kocaeli sanayi tarihinde Hereke bölgesi ile ilgili yaptığım araştırma ve yazıları sizlerle paylaşırken Kocaeli milletvekilleri başta olmak üzere Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu kamuoyu önünde ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlandığımız bugün de tarihi göreve davet ederek Kocaeli’ye “Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi” kurulması için söz verip çalışma yapmalarını istiyorum.

http://herekeipekhali.com/ilk-ozel-sanayi-kurulusu-183-yil-once-herekede-kuruldu/