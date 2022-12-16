Kurtuluş Savaşı'nın Son Kurşunu ve Kocaeli Grup Komutanlığı

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defterin de 16 Aralık 20121 tarihi belgeselcinin not defteri köşesin de yayınlanan makalelerim

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defterin de 16 Aralık 20121 tarihi belgeselcinin not defteri köşesin de yayınlanan makalelerim

Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında çok önemli görev üstlenen ve 1921 yılında Genel Kurmay Başkanlığına bağlı özel bir birlik olarak Halid Karsıalan (Deli Halid) komutasında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı Şehitleri ile ilgili 202 şehit listesine ulaştık. Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu Kocaeli Gurup Komutanlığı askerleri Bandırma nın kurtuluşunda attı, 80 Kocaelili şehit oldu.

Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında çok önemli görev üstlenen ve 1921 yılında Genel Kurmay Başkanlığına bağlı özel bir birlik olarak Halid Karsıalan (Deli Halid) komutasında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı Şehitleri ile ilgili 202 şehit listesine ulaştık. Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu Kocaeli Gurup Komutanlığı askerleri Bandırma nın kurtuluşunda attı, 80 Kocaelili şehit oldu.

1920’de İngilizler, 1921’de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan Kocaeli bölgesi Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Kocaeli'nde, Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore savaşı, Kıbrıs barış harekâtı ve benzeri savaşlarda 1377 şehit verilmiş. 1921 yılı Mart ayın da Kocaeli gurup komutanlığı adı ile direkt Genel kurmay başkanlığına bağlı “KOCAELİ “ adı ile birlik kurulur İnönü ve Sakarya zaferlerinin kazanılmasın da büyük başarılar kazanır uşak da yunan işgal Komutanın Kocaeli Gurup komutanlığına bağlı birlik Uşak da tutsak eder.

Kurtuluş savaşının son kurşununu 18 Eylül 1922 yılın da Balıkesir Bandırma nın Yunan işgalinden kurtarılmasın da Kocaeli gurup komutanlığı atar ve çok sayıda Kocaeli kurtuluş savaşın da şehit olur. Kurtuluş savaşının 100. Yılının kutlanacağı 1922 yılın da Kocaeli gurup komutanlığı araştırılmalı.. Kurtuluş savaşın da İzmit merkez ve Kocaeli bölgesinden şehit olan 202 şehidin isimleri şehit oldukları yerlerde kurulacak hatıra fidanların da yaşatılmalı

İşgal edilen son vatan parçasını Kocaeli Gurup Komutanlığı Kurtardı

2 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Bandırma 2 yıl, 2 ay, 15 gün işgal altında kalmıştır. 16 Eylül 1922 günü Camiye koydukları bombalarla masum insanları katletmeyi planlayan işgalciler, şehri yakarak Erdek´te bekleyen gemilerle kaçmak üzere yola çıkmışlardır. Düşmanı kovalayan Kocaeli Gurup komutanlığına bağlı birlikler bugün Bandırma Ayyıldıztepe Anıtının bulunduğu bölgede düşmanla savaşa başlamıştır. Burada yaşanan şiddetli çarpışmalarda, Kocaeli Grubu Komutanlığına bağlı 61. Alaya Komutanı Yarbay Vecihi Bey başta olmak üzere toplam 80 askerimiz şehit olmuştur. Bandırma 17 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmış, düşman yenilmiş ve zafer kazanılmıştır.