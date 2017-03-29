KÜTÜPHANELER HAFTASI KUTLANIYOR

Kütüphaneler haftası kurulurken Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman 42 yıldan beri satın alarak biriktirdiği kitapları ve Devr-i Alem Belgesel Program arşivini tarih ve kültür araştırmacılarıyla, akademisyenlerin çalışma yapabileceği araştırma kütüphanesi olması için Kültür Müdürlüğü'ne başvurdu.

Çok sayıda görsel malzemenin bulunduğu Devr-i Alem Belgesel Program arşivi ve kitapların yanı sıra 33 yıldan beri yayınlanan Gebze Gazetesi'nin Tüm arşivleri'de kütüphanede yer almakta.. Ayrıca 17 Ağustos Marmara depreminden sonra yayınlanan ulusal ve bölgesel gazetelerinde yer aldığı arşivde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yayınlanan ulusal gazetelerinde arşivleri bulunmaktadır. Akademik ve bilimsel çalışma yapılabilecek ortam haline getirilen kütüphane araştırma kütüphanesi olması için kaymakamlık aracılığıyla ilçe halk kütüphanesine dilekçe veren Kahraman sosyal medya hesabında şu bilgileri paylaştı;

En güzel dost. En vefakar arkadaş En değerli varlıklardan birisidir. Kitap

Kitap medeniyettir. Kültürdür bizi biz yapan değerdir

Kütüphaneler haftası 1964 yılından beri kutlanmaya devam ediyor Anadolu'da ilk kütüphaneyi Asurlular kurmuştu

Allah cc insanlığı doğru yola sevk etmek için dört büyük kitap 100 sayfa göndermiştir

İslam medeniyeti kütüphaneye büyük önem verdi Avrupa'nın gelişmesinde bir kitap medeniyeti olan Endülüs'ün önemi büyük Osmanlı döneminde kütüphane kurmak için bir çok vakıf kuruldu Gebze Çoban Mustafapaşa vakfı kütüphanesi malesef yakılıp yok oldu

Türkiye cumhuriyeti devleti kitap ve kütüphaneye önem verdi her il ve ilçede kütüphaneler kuruldu Süleymaniye yazma eserler. Beyazit devlet ve Milli kütüphane Türkiye'nin gururu mutlaka gezip görülmeli

Özel kütüphaneler ve kitaba önem verenler de kendi imkanları ile kütüphaneler kurdu tarihçi Orhan koloğlu Bülent Ecevit ve süleyman Demirel'in kütüphanesinde yüzbinlerce kitap yer almakta

İlk okumayı okula gitmeden ablamın okul kütüphanesinden getirdiği kitaplarla öğrenmiştim ilk kitabımıda 7 yaşında ablamın düğününde kapıyı keserek aldığım para ile satın almıştım Her gittiğim ülkede ve ilde kütüphaneleri gezip araştırma yaparım kitap ve görsel eser ve müzik CD si satın alırım

İlk kitabımı 1989 yılında Gebze ansiklopedisi adı ile kaleme almış Gazetemiz www.gebzegazetesi.com 5 kuruluş yıl dönümü anısına okurlarımıza hediye etmiştik bu güne kadar bir çok kitap yazıp derledim kitap yazılmasına destek oldum onlar için kütüphanemizde ayrı bir yer tahsis ettim

Yaş 57 oldu gazetecilik mesleğinde 42 yıl geride kaldı 7 yaşından beri biriktirdiğim kitaplarım için özel bir yer tahsis edip kütüp hane kurdum bu kütüphanemde sadece kitap yok Dünyanın bir çok ülkesinde çektiğim belgesel görüntüler fotoğraflar kitaplar. DVD. Kaset. CD ler Türkiye'nin tüm illerine ait kitap ve belgeseller 50 yıl önce toplamaya başladığım kitaplardan oluşan büyük bir kütüphane oldu

Kütüphaneler haftası dolayısı ile gazete ve belgeselcilik mesleğinde 42. Yıl anısına kaymakamlığa resmen baş vurup Kocaeli kültür müdürlüğünün gözetiminde Araştırma kütüphanesi kurulması için dilekçemi Gebze Halk kütüphanesi müdiresi Tevhide hanıma verdim

Akademik ve bilimsel araştırma yapacaklara kütüphanemizi açmanın gönül huzuru içinde kütüphaneler haftasını kutluyorum

Unutmayın en Vefalı dost ve arkadaş kitaplar

Her şey yalan fani ve boş