Kütüphaneler Haftası ve Gebze’de Yok Olan Kütüphaneler

Kütüphaneler Haftası sona erdi. Kitap ve kütüphanelerle ilgili açıklamalar yapılıp, göstermelik ve yasak savma kabilinden törenler düzenlendi.

Kütüphaneler haftası dolayısı ile bizde gazeteci ve belgeselci olarak kültür ve medeniyet tarihimize karşı görevimizi yaparak, Gebze’de yakılıp yok olan kitap ve kütüphaneleri gündeme getirmek istedik.

Gebze’de geçmişte çok büyük kitap ve kütüphane katliamı yapıldı. Gebze’nin manevi tapu senedi Çoban Mustafa Paşa Vakfı Kütüphanesi, 1950’lerde yok edilip kitaplar yakıldı.

1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yıl anısına kurulan, Gebze Belediyesi 100. Yıl Atatürk Kütüphanesi 1990’lı yıllarda kapatılıp, kitaplar dağıtıldı.

Milletvekili merhum Alaettin Kurt tarafından Gebze Kültür Merkezi ve Kütüphanesi olarak yapılan bugünkü belediye binası, Kültür Bakanlığı’ndan alınıp Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek, Gebze Halk Kütüphanesi çarşı içinde bir binanın bodrum katında hizmet vermeye mecbur edildi.

Keşke, Kültür Merkezi ve Kütüphane olarak yapılan binada halk kütüphanesine yer verilseydi.

Gebze ve Kocaeli Belediye Başkanlarını tarihi göreve davet ediyorum. Kültür Merkezi ve Kütüphane olarak yapılan Gebze’de oturduğunuz binada halk kütüphanesine yer tahsis ederek, tarih ve kültürümüze karşı vefa borcunuzu ödeyin.

Kütüphaneler Haftası ve Almanya’da Osmanlı Yazma Eserler Kütüphanesi

Kütüphaneler Haftası dolayısı ile 6 nisan 2021 günü sabah saat 7’de, TGRT Belgesel TV’de 10 yıl önce Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak Almanya’da çektiğimiz belgesel yayınlandı.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de Alman Devlet Kütüphanesi’nde Osmanlı Yazma Eserler Bölümü’nde çektiğimiz belgeselimizde, Türkiye’den kaçırılan ve Almanya’ya götürülen Osmanlı Yazma Eserler ve kitapların olduğu bölüm yayınlandı.

Belgeselle ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım, Almanların kitap ve kütüphaneye verdiği önemi de gösteriyor, birlikte izleyelim.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1961029340718330/?d=n

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Kocaeli Valimize Tarihi Görev

Gebze’de yok olan Çoban Mustafa Paşa Vakfı Kütüphanesi’nin yeniden kültürümüze kazandırılması için Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a, Gebze kamuoyu adına bir çağrıda bulunup, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde yok olan Vakıf Kütüphanesi ile ilgili çalışma yaparak, kütüphanenin yeniden ihyasını sağlaması, tarihi kütüphanenin bulunduğu külliyedeki bölümde inceleme yaparak, bugün büro olarak kullanılan kütüphane bölümünün yeniden açılmasını sağlamasını istiyoruz.

Gazeteci ve belgeselci olarak, Gebzeli olan Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in bir zamanlar eğitim gördüğü Çoban Mustafa Paşa Vakfı ve Kütüphanesi ile ilgilenmesini istiyor ve yok olan vakıf kütüphanesinin kültürümüze kazandırmasını bekliyoruz.

Sizlerle, Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com da Çoban Mustafa Paşa’nın Gebze’de yok olan kütüphanesi ile ilgili daha önce Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım yazımı paylaşmak istiyorum.

“...Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin en önemli özelliği kütüphanesinin bulunması. Gebze Meydanı’na bakan kapının üst katındaki iki odadan oluşan tarihi mekan Çoban Mustafa Paşa tarafından kütüphane olarak yapılmış ve kütüphanede el yazması kitaplar paha biçilmez değerde binlerce önemli kitaplar vardı. Kütüphane ile ilgili birçok araştırmacı buraya gelip araştırma yapmışlardı. Kütüphaneyi en son gören araştırmacılardan birisi de 1940’lı yıllarda Gebze’de araştırma yapan merhum gazeteci yazar Refi Cevad Ulunaydı. Ulunay, kütüphanenin değerli olduğunu ve içindeki kitapların çok kıymetli olduğunu yazarak şu tespitte bulundu, “ilerde araştırmacılık yapacaklar için böyle bir kütüphanenin önemli bir kaynak olabileceği muhakkakdır. Tarihi nitelikte kütüphanenin mutlaka korunması gerekmektedir.” tespitinde bulundu.

ÜNLÜ TARİHÇİ İBRAHİM HAKKI KONYALI’NIN KÜTÜPHANE İLE İLGİLİ TESPİTLERİ

Ünlü tarihçilerimizden İbrahim Hakkı Konyalı, Tarih Hazinesi adlı derginin 1951 yılında yayınlanan 12. sayısında “Gebze ve civarı’’ konulu bir araştırma makalesi kaleme alarak Çoban Mustafa Paşa’nın kendi adını taşıyan külliyenin kütüphanesinde kırk altı cilt tefsir şehri, otuz cilt hadis ve hadis şehri, yirmi beş cilt fıkır, on yedi cilt fetva, kırk yedi cilt Kur’an olmak üzere 165 cilt kitap vakvettiğini kaynaklara dayanarak açıklamıştı. Ayrıca 165 cilt eserin, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde korunduğunu kayda geçirmişti.

MUSTAFA PAŞA’NIN VAKFETTİĞİ KİTAPLAR KAYIP

Mustafa Paşa Kütüphanesi’nden İstanbul’a götürülen ve müzede olan kitaplarla ilgili araştırma yapan Gebze’nin araştırmacısı ve gazetecisi, uzun yıllar Gebze Gazetesi yazı işleri müdürlüğü yapan Nurettin Yüksel, kitapların büyük bölümünün kayıp olduğunu tespit ederek konuyu Türkiye gündemine taşımıştı. Aradan geçen yıllara rağmen kitaplar hala yok. Bu konuda tüm ilgilileri göreve davet ediyor, kitapların bulunması adına çaba sarf etmelerini ve Türk İslam Eserleri Müzesi’nde mevcut olan Mustafa Paşa Kütüphanesi’ne ait kitapların Gebze’ye getirilmesini ve kütüphanenin canlandırılmasını arzu ediyoruz.

ANSİKLOPEDİK KOCAELİ BELGESELİNDE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜTÜPHANESİ

1990 senesinde Nurettin Yüksel ve İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Kocaeli belgeselinin 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 numaralı sayfalarında Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Kütüphanesi’ne geniş yer verilmiş, Nurettin Yüksel, Tamer Eryiğit (müstear adı) ve İsmail Kahraman’la yapılan röportaj yer almış. Ansiklopedik belgesel kitapta yer alan röportaj ve külliye ile ilgili 25 yıl önce yer alan araştırma yazısı ile ilgili makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1957

(Kaynak Gebze Gazetesi)