Kütüphaneler Haftası Ve Gebze’de Yok Olan Kütüphaneler

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 10 Nisan 2021, de yayınlanan makaleler

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 10 Nisan 2021, de yayınlanan makaleler

Kütüphaneler Haftası sona erdi. Kitap ve kütüphanelerle ilgili açıklamalar yapılıp, göstermelik ve yasak savma kabilinden törenler düzenlendi.

Kütüphaneler Haftası sona erdi. Kitap ve kütüphanelerle ilgili açıklamalar yapılıp, göstermelik ve yasak savma kabilinden törenler düzenlendi.

Kütüphaneler haftası dolayısı ile bizde gazeteci ve belgeselci olarak kültür ve medeniyet tarihimize karşı görevimizi yaparak, Gebze’de yakılıp yok olan kitap ve kütüphaneleri gündeme getirmek istedik.

Gebze’de geçmişte çok büyük kitap ve kütüphane katliamı yapıldı. Gebze’nin manevi tapu senedi Çoban Mustafa Paşa Vakfı Kütüphanesi, 1950’lerde yok edilip kitaplar yakıldı.

1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yıl anısına kurulan, Gebze Belediyesi 100. Yıl Atatürk Kütüphanesi 1990’lı yıllarda kapatılıp, kitaplar dağıtıldı.

Milletvekili merhum Alaettin Kurt tarafından Gebze Kültür Merkezi ve Kütüphanesi olarak yapılan bugünkü belediye binası, Kültür Bakanlığı’ndan alınıp Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek, Gebze Halk Kütüphanesi çarşı içinde bir binanın bodrum katında hizmet vermeye mecbur edildi.

Keşke, Kültür Merkezi ve Kütüphane olarak yapılan binada halk kütüphanesine yer verilseydi.

Gebze ve Kocaeli Belediye Başkanlarını tarihi göreve davet ediyorum. Kültür Merkezi ve Kütüphane olarak yapılan Gebze’de oturduğunuz binada halk kütüphanesine yer tahsis ederek, tarih ve kültürümüze karşı vefa borcunuzu ödeyin.

Kütüphaneler Haftası ve Almanya’da Osmanlı Yazma Eserler Kütüphanesi

Kütüphaneler Haftası dolayısı ile 6 nisan 2021 günü sabah saat 7’de, TGRT Belgesel TV’de 10 yıl önce Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak Almanya’da çektiğimiz belgesel yayınlandı.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de Alman Devlet Kütüphanesi’nde Osmanlı Yazma Eserler Bölümü’nde çektiğimiz belgeselimizde, Türkiye’den kaçırılan ve Almanya’ya götürülen Osmanlı Yazma Eserler ve kitapların olduğu bölüm yayınlandı.

Belgeselle ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım, Almanların kitap ve kütüphaneye verdiği önemi de gösteriyor, birlikte izleyelim.

***

Kocaeli Valimize Tarihi Görev

Gebze’de yok olan Çoban Mustafa Paşa Vakfı Kütüphanesi’nin yeniden kültürümüze kazandırılması için Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a, Gebze kamuoyu adına bir çağrıda bulunup, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde yok olan Vakıf Kütüphanesi ile ilgili çalışma yaparak, kütüphanenin yeniden ihyasını sağlaması, tarihi kütüphanenin bulunduğu külliyedeki bölümde inceleme yaparak, bugün büro olarak kullanılan kütüphane bölümünün yeniden açılmasını sağlamasını istiyoruz.