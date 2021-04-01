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Kütüphaneler Haftası’nda İKTAV’a Ankara’dan Ziyaret

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Kütüphaneler Haftası'nda İKTAV'a Ankara'dan Ziyaret

01 Nisan 2021 Perşembe 09:40

 Kütüphaneler Haftası dolayısı ile İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizde kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyoruz.

Kütüphaneler Haftası dolayısı ile kütüphanemize ziyaretler devam ediyor. Ankara’dan önemli bir meslektaşımız, kütüphanemizi ziyaret ederek kütüphanemiz halkında bilgi alıp, Türkiye genelinde yayın yapan FM Dergisi için özel bir haber hazırladı.

Kütüphaneler Haftası’nda İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizde, Ankara’dan değerli bir konuğumuzu ağırlamanın mutluluğu içindeyiz.

Merkezi Ankara’da olan Radyo Evi Derneği (RADEV) Genel Başkanı ve FM Dergisi İmtiyaz Sahibi Yusuf Erbaş, kütüphanemizi ziyaret ederek Gebze Gazetesi  www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Devri Alem Belgesel program yapımcısı olarak sorularınızı cevaplandırdı, bilgiler verdi.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yer alan canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

https://fb.watch/4xVxrE2SKO/

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İKTAV’dan Kocaeli Kitapları Sergisi

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizin açılış yıllarında, açtığımız Kocaeli ve Gebze Kitapları sergimizi bir kez daha açarak, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine sunduk.

Geçtiğimiz yıllarda açtığımız Kocaeli Kitapları sergisi basında geniş yer aldı. Sergi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com yer alan haberin linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/iktavdan-kocaeli-kitaplari-sergisi-h26645.html

Kocaeli Kitapları Sergisi

Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın 44 yıllık birikiminde oluşan, Kocaeli’nin ilk Özel Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi İKTAV’ın resmi açılışı gerçekleştirildi. Araştırmacıların hizmetine sunulan İKTAV’da, 15 Nisan’a kadar Kocaeli ve Gebze kitapları sergisi açık olacak.

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Kocaeli'nin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi

Kütüphaneler Haftası’nda Kocaeli’nin İlk Özel Araştırma Merkezi Kütüphanesi İKTAV Kütüphanesi resmen hizmete açılarak Kocaeli ve Gebze Kitapları Sergisi düzenlendi. Devri Alem Belgesel Programı Yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman’ın öncülüğünde, Gebze’de kurulan İlim, Kültür, Tarih, Teknoloji Araştırma Merkezi İKTAV Kütüphanesi’nde 46 yıllık birikimle oluşturulan on binlerce kitap, dergi ve gazete ile Devri Alem Belgesel TV program Arşivleri, belgesel video görüntüler ve fotoğraflar yer alıyor.

KAYMAKAM GÜLER HİZMETE AÇMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda 55. Kütüphaneler Haftası dolayısı ile İKTAV Kütüphanesi’nin resmî açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Kültür Müdürü Ercan Yamen, Gebze Kütüphane Müdürü Tevhide Buğan ve Gebze’de düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğini düzenleyen Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel ile Kültür Müdürlüğü yetkilileri ve bazı okul müdürleri de katıldı. Törende konuşan Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman, 44 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatında topladığı kitap, belgesel, dergi ve fotoğrafları kültürümüze kazandırmak için, Kocaeli Kültür Müdürlüğü ve Valilik olurları ile 240 metrekarelik kendine ait yerde oluşturmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Kahraman, Kütüphane ve Araştırma Merkezi’nin Akademisyenler, yüksek lisans, doktora tezi hazırlayanlara ve araştırmacılara açık olduğunu söyledi.

HERKESE ÖRNEK OLMALI

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yaptığı konuşmada Araştırma Merkezi ve Kütüphane’nin çok büyük bir emek ve çalışma ürünü olduğunu, böyle bir özel merkezi Kütüphaneler Haftası’nda açmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen ise, “Kütüphane’nin oluşum ve kuruluşunu yıllardan beri takip ediyorum bu kütüphanede çok önemli arşiv ve kitaplar yer alıyor görsel ve belgesel arşivi çok önemli. İstek ve arzum, burası herkese örnek olur imkanı olan arşiv sahipleri böyle kütüphane ve araştırma merkezi kurar.” dedi.

SERGİ 15 NİSAN’A KADAR AÇIK OLACAK

Kaymakam Güler başta olmak üzere açılışa katılanlar temsili açılış kurdelesini keserek, Kocaeli’nin ilk Özel Araştırma Merkezi Özel İKTAV Kütüphanesi’ni hizmete açtılar. Açılış töreninden sonra Kahraman, kütüphane içinde yer alan kitap ve arşivlerle ilgili bilgi verip, Kocaeli ve Gebze Kitapları sergisini misafirlerine gezdirdi.

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